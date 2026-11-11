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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس يطالب بعدم انتقاد حسام حسن: لازم الناس تراعي ظروفه

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دافع أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل الجدل المثار حوله خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بعدم توجيه الانتقادات إليه في الوقت الحالي، مراعاةً للظروف التي يمر بها.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية، إن الموقف الذي يمر به حسام حسن يجعل الجميع يحترمه، موضحًا أنه في وضع لا يسمح له بالدفاع عن نفسه أو الرد على الانتقادات الموجهة إليه.

وأضاف أن حسام حسن يمر حاليًا بظروف صعبة، ولم تسمح له الظروف باستكمال موقفه، مشددًا على ضرورة تفهم الجميع لطبيعة المرحلة التي يمر بها.

وأكد نجم الزمالك السابق أن من الرجولة عدم انتقاد حسام حسن في هذا التوقيت، خاصة أنه لن يكون قادرًا على الرد أو الدفاع عن نفسه، مطالبًا بالتعامل مع الموقف بمراعاة ظروفه الحالية.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي

وفي سياق آخر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

ويسعى الفراعنة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب منتخب مصر في التصفيات الأفريقية

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المواجهتين لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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