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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو تتحول إلى سيارة خارقة بتصميم الثمانينيات في أستراليا

سيارة جيوكاتولو جروب B
سيارة جيوكاتولو جروب B
عزة عاطف

أعادت الذاكرة الاستعراضية لعالم المحركات فتح ملف إحدى أغرب السيارات الفائقة النادرة في تاريخ الثمانينيات؛ حيث نجح مشروع أسترالي طموح في تحويل سيارة «ألفا روميو سبرينت» المدمجة المعتمدة على الدفع الأمامي، إلى سيارة سباقات ميكانيكية فائقة تعتمد على الدفع الخلفي ومحرك محدد في المنتصف لمنافسة طرازات «بورش 911 توربو».

وجاءت هذه التجربة الاستثنائية تحت اسم «جيوكاتولو جروب B»، التي أُنتج منها 15 نسخة فقط عالميًا بين عامي 1986 و1989.

جذور الفكرة واستلهام نموذج «سبرينت 6C» الإيطالي

تعود جذور المشروع إلى عام 1982 عندما قدمت «ألفا روميو» نموذجها التجريبي «Alfasud Sprint 6C» للمشاركة في سباقات الرالي العالمية للفئة الفائقة (Group B)؛ عبر نقل المحرك سعة 2.5 لتر المكون من 6 أسطوانات (V6) إلى المقاعد الخلفية وتعديل الدفع إلى الخلف.

ورغم إلغاء «ألفا روميو» للمشروع عام 1983 بسبب أزماتها المالية قبل استحواذ مجموعة «فيات» عليها، إلا أن الفكرة بقيت حاضرة لدى رجل الأعمال الأسترالي ومستورد السيارات الفاخرة بول هالستيد، الذي تعاون مع مهندس السباقات السابق في «ماكلارين» باري لوك لتحويل المشروع إلى حقيقة في أستراليا.

التعديلات الميكانيكية والاعتماد على محرك «هولدن V8»

واجه المشروع في بدايته عقبات تتعلق بتوريد محركات «ألفا روميو V6» المباشرة من إيطاليا؛ مما دفع هالستيد ولوك للتحول نحو الاعتماد على محرك أسترالي ميكانيكي سعة 5.0 لترات مكون من 8 أسطوانات (Holden V8).

شملت التعديلات الفنية للسيارة تثبيت المحرك طوليًا خلف المقاعد الأمامية، مقترنًا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات من نوع (ZF Transaxle)، ليولد قوة 295 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن.متر.

واعتمدت السيارة على هيكل خفيف للغاية مستخدمة ألواح الكيفلار (Kevlar) والألياف المركبة، مِمَّا حافظ على وزن إجمالي يبلغ 1,085 كجم فقط.

وسجلت المركبة تسارعًا من السكون إلى 100 كم/ساعة في 5.4 ثوانٍ مع سرعة قصوى تبلغ 241 كم/ساعة، إضافة إلى تزويدها بنظام تعليق مستقل ونظام فرامل متطور من «بريمبو» (Brembo) ومقاعد رياضية من «ريكارو».

التحديات الاقتصادية والقيمة الاستثمارية المتصاعدة

رغم التفوق الفني للسيارة والقدرات الميدانية التي أثبتتها أثناء الاختبارات على المسارات الاسترالية، إلا أن ارتفاع تكاليف التجميع وتصنيع المكونات الخاصة، بالتزامن مع معدلات الفائدة المرتفعة في نهاية الثمانينيات، أدت إلى إغلاق الشركة وإيقاف المشروع عام 1989 بعد تصنيع 3 نسخ اختبارية و12 نسخة إنتاج تجاري.

وتعد «جيوكاتولو جروب B» اليوم واحدة من أندر السيارات الكلاسيكية الرياضية في العالم؛ حيث بيعت إحدى أندر نسخها المتبقية الموثقة (Build #4) بقيمة تقدر بنحو 550,000 دولار أسترالي (ما يعادل 384,000 دولار أمريكي)، لتتجاوز قيمتها السوقية أضعاف سعر طرازات «ألفا روميو سبرينت» القياسية.

سيارة جيوكاتولو جروب B مواصفات Giocattolo Group B Alfa Romeo أسعار سيارات جيوكاتولو Alfa Romeo Sprint 6C

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