في ذكراه.. قصة حب نيازي مصطفى من فنانة مشهورة ولغز رحيله

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج نيازي مصطفى، والذي يعد واحد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية، حيث تجاوزت اعماله 100 فيلم سينمائى ، وهو رقم ضخماً بالنسبة للمخرجين .

بداية نيازي مصطفى

ولد نيازي مصطفى في مدينة أسيوط في عام 1910 لأب سوداني وأم تركية، أكمل دراسته الجامعية في ألمانيا والتحق هناك بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في ستوديو مصر، ثم عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم ما لبث فيما بعد أن تولى مهمة اﻹخراج.

قدم نيازي مصطفي عددًا كبيرًا من الأفلام التي شارك في كتابة بعضها، ووصلت الي 100 فيلم ، ومنها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية اﻹخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز .

قصة حب نيازى مصطفى

وعاش قصة حب قوية بدأت خيوطها عندما التقي بالفنانة (كوكا) في فيلم (مصنع الزوجات ) حيث عاشا قصة حب وانتهت بالزواج.

وبعد فترة من الزواج والاستقرار علم انها لا تستطيع الانجاب فقد اكد لها الاطباء استحالته وهو ما جعلها تطلب من زوجها ان يرتبط بامرأة اخري تستطيع ان تنجب له.

وبعد اصرارها والحاحها وافق مصطفي علي الارتباط بسيدة اخري حتي وقع الاختيار علي الراقصة (نعمت مختار) ولكن لم يستطع تحقيق حلمه ايضا وعندما تأكد من ذلك انفصل عنها وقرر العودة الي حبه الاول الفنانة كوكا بعدما علم انها اصيبت بالسرطان.

وفاة علي الطريقة السينمائية

وفاة المخرج نيازى مصطفى كانت غامضة وقد فشل رجال الأمن، والنيابة العامة فى كشف ملابسات الحادث، وطبقًا للتحقيقات التى أجرتها النيابة، كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول بعد أن تطرقت لسلسلة من الخلافات السياسية والفنية والعائلية والعلاقات النسائية ولكن دون فائدة.