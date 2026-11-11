مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية بهيئة الشارقة للكتاب لـ"أ ش أ": افتتاح مراكز للثقافة العربية في أوروبا لتعزيز انتشار اللغة العربية

أكدت إيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية بهيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لدعم صناعة الكتاب والنشر، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية التي تتجاوز تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتشمل دعم الناشرين، وتعزيز انتشار اللغة العربية والثقافة العربية عالميا، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لقطاع النشر.

وقالت بن شيبة، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، إن هناك تصورًا لدى البعض بأن دور هيئة الشارقة للكتاب يقتصر على تنظيم المعرض، بينما تمتد أنشطتها لتشمل إدارة المكتبات العامة في الشارقة، والوكالة الأدبية، ومؤتمرات الناشرين وبائعي الكتب والمكتبات، إلى جانب مؤتمر الرسوم المتحركة والأنيميشن، ومهرجانات الطفل القرائي والأدب الإماراتي والأدب الأفريقي، فضلا عن برامج استضافة الشارقة ضيف شرف في معارض الكتب الدولية.

«أنشر».. ثلاث مسارات لدعم صناعة النشر

وحول مبادرة «أنشر»، أوضحت بن شيبة أنها أطلقت قبل نحو عامين برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بهدف تأسيس جيل جديد من الناشرين القادرين على إدارة مشروعاتهم بصورة احترافية وتحقيق الاستدامة في سوق النشر.

وأضافت أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه صناعة النشر في المنطقة العربية والعالم، في ظل تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، وما يفرضه ذلك من ضرورة امتلاك الناشرين المعرفة والخبرات اللازمة لإدارة دور النشر وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعثرها وإغلاقها خلال سنوات قليلة من تأسيسها.

وأشارت مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية بهيئة الشارقة للكتاب إلى أن المبادرة تضم ثلاثة مسارات رئيسية هي «إطلاق» و«نمو» و«ابتكار»، موضحة أن «إطلاق» يستهدف الناشرين الجدد الراغبين في دخول المجال، من خلال برنامج تدريبي مكثف لمدة أربعة أسابيع، يعقبه دعم ومتابعة لمدة عام كامل.

وأوضحت أن البرنامج يتناول مختلف جوانب تأسيس وإدارة دار النشر، بدءا من تحديد هويتها واختيار توجهها الأدبي والكتب التي ستصدرها، مرورا بالتحرير والتصميم وأنواع الورق والتعامل مع المطابع، وصولا إلى الجوانب الإدارية والمالية واللوجستية والتسويقية، فضلا عن التعريف بالتكاليف والأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها.

حضور دولي وبرامج لتأهيل الناشرين العرب

وحول طبيعة المبادرات المحلية والدولية التي تنفذها الهيئة، قالت بن شيبة إن مساري «إطلاق» و«نمو» ضمن مبادرة «أنشر» يستهدفان السوق المحلية، إلا أن الاستفادة منهما

الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة النشر، أكدت بن شيبة أن استخدام هذه التقنيات يفرض على الناشرين ضرورة الانتباه إلى حقوق الملكية الفكرية، والشفافية في الإفصاح عن مدى الاستعانة بها في إنتاج المحتوى، موضحة أن الناشر يجب أن يعرف ما إذا كان الكتاب قد أُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن من تحديد حقوقه القانونية وإمكانات إعادة نشره أو ترجمته.

وقالت إن من أبرز الإشكاليات المرتبطة بالمحتوى المنتج بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي مسألة حقوق الملكية، إذ قد لا يتمتع هذا المحتوى بالحماية ذاتها التي تتمتع بها الأعمال الإبداعية البشرية، وهو ما قد يؤثر على أهلية الكتاب للمشاركة في الجوائز الأدبية أو الاستفادة من حقوق الترجمة والنشر الحصري.

وأضافت أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يجعل قدراته في الكتابة والتحرير والترجمة تتغير باستمرار، الأمر الذي يتطلب من الناشرين فهم طبيعة الأدوات التي يستخدمونها، والتأكد من سياسات حماية البيانات والخصوصية قبل إدخال المخطوطات والمواد غير المنشورة إليها. تمتد إلى المستوى الدولي، حيث تدعم الهيئة خريجي هذه البرامج للمشاركة في عدد من أبرز المعارض المتخصصة، ومنها معارض لندن وبولونيا وفرانكفورت للكتاب.

وأضافت إيمان بن شيبة أن هناك مبادرات أخرى ذات طابع دولي، من بينها برامج "الناشرين" التي يشرف عليها مكتب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فضلا عن مشاركة الهيئة في المعارض الدولية واستضافة دول وجنسيات مختلفة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، سواء من العارضين أو الزائرين.

وأكدت أن الهيئة ترحب بتلقي الأفكار والمبادرات الجديدة التي تتوافق مع اختصاصاتها وأهدافها، موضحة أن المقترحات تخضع للدراسة من الفرق المعنية، ثم ترفع إلى الرئيس التنفيذي، ومنها إلى رئيسة مجلس الإدارة، لاتخاذ القرار بشأن تبنيها بعد التأكد من جدواها.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل برامج تأهيل الناشرين إلى الدول العربية، أوضحت إلى أن الهيئة نفذت بالفعل برنامجا تدريبيا للناشرين العمانيين، بناء على طلب الجانب العماني قبل انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تحل فيه سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام.

ولفتت مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية بهيئة الشارقة للكتاب أن فريقا من المدربين بالهيئة توجه إلى سلطنة عمان والتقى الناشرين هناك، وقدم لهم برنامجا تدريبيا مكثفا لمدة يوم واحد تناول الموضوعات التي حددوها وفقا لاحتياجاتهم، مؤكدة استعداد الهيئة لتكرار هذه التجربة في دول عربية أخرى متى توافرت الرغبة والاحتياجات التدريبية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يستند إلى اهتمام الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالكتاب والقراءة واللغة العربية، وإيمانه بدور المعرفة والثقافة في بناء المجتمعات، وهو ما انعكس على حجم الدعم المقدم لصناعة النشر والفعاليات الثقافية.

وأضافت أن الجانب الاقتصادي يمثل أهمية أساسية في استراتيجية الهيئة، إذ تعتمد دور نشر كثيرة على المعارض الدولية، وفي مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتحقيق جانب مهم من مبيعاتها وعوائدها السنوية.

وأكدت إيمان بن شيبة أن استمرار تنظيم المعرض، رغم التحديات التي دفعت بعض الدول إلى إلغاء معارضها خلال الأشهر الماضية، يعكس حرص الشارقة على توفير فرص حقيقية للناشرين لتحقيق عوائد من مشاركتهم، والحفاظ على استمرارية أعمالهم.

واختتمت بن شيبة بالتأكيد على أن الهدف النهائي لمختلف مبادرات الهيئة يتمثل في توفير محتوى قرائي متميز للقراء، وتعزيز صناعة نشر قادرة على النمو والاستدامة، موضحة أن زيادة جودة الكتب وتنوعها تشجع الجمهور على القراءة والشراء، وهو ما ينعكس إيجابا على الناشرين والقطاع بأكمله.