تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 تحركات متباينة في البنوك المصرية، تصدرها تراجع سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي، مقابل ارتفاع سعر اليورو، في واحدة من أكثر الفترات تقلبا خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت تذبذباً خلال الأيام الماضية.

وجاء تراجع الدولار ليعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأمريكية، بينما استفاد اليورو من صعوده في الأسواق العالمية، ليواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري، بينما على مستوى العملات العربية سجل الريال السعودي، تراجعا طفيفا، رغم استمرار الطلب عليه تزامناً مع السفر للعمرة، وظل الدينار الكويتي متصدراً قائمة العملات كالأغلى سعراً.

وفي هذا التقرير نستعرض أسعار جميع العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك، وفقاً لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري اليوم:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

شراء 53.27 جنيه، بيع 53.37 جنيه

سعر اليورو اليوم

شراء 59.5505 جنيه، بيع 60.0466 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

شراء 71.2486 جنيه، بيع 71.8253 جنيه

سعر الدولار الكندي اليوم

شراء 37.5776 جنيه، بيع 37.835 جنيه

سعر الكرون الدانمركي اليوم

شراء 7.9656 جنيه، بيع 8.0332 جنيه

سعر الكرون النرويجي اليوم

شراء 5.5988 جنيه، بيع 5.686 جنيه

سعر الكرونا السويدية اليوم

شراء 5.4043 جنيه، بيع 5.467 جنيه

سعر الفرنك السويسري اليوم

شراء 64.6089 جنيه، بيع 65.2844 جنيه

سعر الين الياباني 100 اليوم

شراء 33.5665 جنيه، بيع 33.8042 جنيه

سعر الدولار الأسترالي اليوم

شراء 36.5912 جنيه، بيع 36.9854 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم

شراء 168 جنيه، بيع 173.3 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

شراء 14.1206 جنيه، بيع 14.2187 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 14.4893 جنيه، بيع 14.5335 جنيه

سعر الدينار البحريني اليوم

شراء 139.068 جنيه، بيع 144.55 جنيه

سعر الريال القطري اليوم

شراء 13.5203 جنيه، بيع 14.642 جنيه

سعر الدينار الأردني اليوم

شراء 74.2698 جنيه، بيع 75.3814 جنيه.