تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 تحركات متباينة في البنوك المصرية، تصدرها تراجع سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي، مقابل ارتفاع سعر اليورو، في واحدة من أكثر الفترات تقلبا خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت تذبذباً خلال الأيام الماضية.
وجاء تراجع الدولار ليعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأمريكية، بينما استفاد اليورو من صعوده في الأسواق العالمية، ليواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري، بينما على مستوى العملات العربية سجل الريال السعودي، تراجعا طفيفا، رغم استمرار الطلب عليه تزامناً مع السفر للعمرة، وظل الدينار الكويتي متصدراً قائمة العملات كالأغلى سعراً.
وفي هذا التقرير نستعرض أسعار جميع العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك، وفقاً لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري اليوم:
سعر الدولار الأمريكي اليوم
شراء 53.27 جنيه، بيع 53.37 جنيه
سعر اليورو اليوم
شراء 59.5505 جنيه، بيع 60.0466 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
شراء 71.2486 جنيه، بيع 71.8253 جنيه
سعر الدولار الكندي اليوم
شراء 37.5776 جنيه، بيع 37.835 جنيه
سعر الكرون الدانمركي اليوم
شراء 7.9656 جنيه، بيع 8.0332 جنيه
سعر الكرون النرويجي اليوم
شراء 5.5988 جنيه، بيع 5.686 جنيه
سعر الكرونا السويدية اليوم
شراء 5.4043 جنيه، بيع 5.467 جنيه
سعر الفرنك السويسري اليوم
شراء 64.6089 جنيه، بيع 65.2844 جنيه
سعر الين الياباني 100 اليوم
شراء 33.5665 جنيه، بيع 33.8042 جنيه
سعر الدولار الأسترالي اليوم
شراء 36.5912 جنيه، بيع 36.9854 جنيه
سعر الدينار الكويتي اليوم
شراء 168 جنيه، بيع 173.3 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم
شراء 14.1206 جنيه، بيع 14.2187 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 14.4893 جنيه، بيع 14.5335 جنيه
سعر الدينار البحريني اليوم
شراء 139.068 جنيه، بيع 144.55 جنيه
سعر الريال القطري اليوم
شراء 13.5203 جنيه، بيع 14.642 جنيه
سعر الدينار الأردني اليوم
شراء 74.2698 جنيه، بيع 75.3814 جنيه.