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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: نمو التجارة الخارجية بفضل مكاسب الواردات وزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي

الصين: نمو التجارة الخارجية بفضل مكاسب الواردات وزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي
الصين: نمو التجارة الخارجية بفضل مكاسب الواردات وزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

أكدت الهيئة العامة للجمارك الصينية، أن التجارة الخارجية في السلع للصين حافظت على زخم نمو قوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت الواردات مكاسب قوية، وأدى الطلب المزدهر على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة صادرات المكونات الإلكترونية.

وأفادت الهيئة وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأن إجمالي حجم الواردات والصادرات نما بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 44.81 تريليون يوان (حوالي 6.67 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، وارتفعت الواردات بنسبة 23.6%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6% خلال الفترة ذاتها.

ووفقا لبيانات الجمارك، شهد كل من حجم الواردات والصادرات، نموا مزدوج الرقم لستة أشهر متتالية حتى أكتوبر الماضي، وفي أكتوبر وحده، توسعت تجارة السلع بنسبة 31.2 %.

جدير بالذكر أن الواردات كانت ميزة بارزة لهذا العام، فخلال الأشهر العشرة الأولى، شهدت واردات الصين من أكثر من 150 دولة ومنطقة نموا، كما لعبت المنتجات الميكانيكية والإلكترونية دورا بارزا في نمو الصادرات، إذ سجلت زيادة بنسبة 25.2% خلال الفترة المذكورة، وهو ما يشكل 64.7 % من إجمالي الصادرات، ويمثل زيادة بواقع 3.9 نقطة مئوية عن العام الماضي.

الهيئة العامة للجمارك الصينية التجارة الخارجية زخم نمو قوي الذكاء الاصطناعي

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