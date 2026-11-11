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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد ناجي جدو: توقيت إقالة حسام حسن وطريقة إدارة القرار عليهم علامات استفهام

حسام حسن
حسام حسن
منار نور

علق محمد ناجي جدو على رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتولي علي ماهر المسؤولية خلفًا له، مؤكدًا أن اعتراضه لا يتعلق برحيل المدير الفني في حد ذاته، وإنما بتوقيت القرار وطريقة إدارته من جانب اتحاد الكرة.

وقال محمد ناجي جدو، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، ردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن عدم نشر بعض اللاعبين رسائل شكر لحسام حسن بعد رحيله: «مش شرط إن اللعيبة تحط بوست، أي مدرب يمشي أو يقعد دي حرية شخصية للاعب، عايز يحط بوست شكر وإنه بيقدر المجهود اللي عمله تمام، ومش عايز برضه تمام».

وأضاف أن علامة الاستفهام بالنسبة له ليست في رحيل حسام حسن، لأن أي مدرب لا يستمر في منصبه إلى الأبد، ولكن في توقيت القرار وطريقة إدارته من جانب اتحاد الكرة.

وأوضح جدو أن حسام حسن حقق نتائج فنية مهمة مع المنتخب، بعدما وصل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وخاض منافسات كأس العالم، مشيرًا إلى أن ذلك كان يدعم استمراره من الناحية الفنية.

وتابع أن اتحاد الكرة كان قد جدد عقد حسام حسن حتى عام 2030 قبل قرار رحيله بشهرين، إلى جانب حصوله على شرط جزائي يعادل 3 أشهر، متسائلًا عن الجهة التي ستتحمل هذه المبالغ.

وأشار جدو إلى أن الأزمات الشخصية والتصريحات الإعلامية ومشكلات حسام حسن مع بعض اللاعبين كانت من الأمور التي أثارت علامات استفهام، لكنه يرى أنها لم تكن أسبابًا كافية لاتخاذ قرار الإقالة في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه كان من الممكن التحدث معه ومحاولة احتواء هذه الأزمات.

كما أشار إلى أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع حسام حسن من الظهور الإعلامي كان من الممكن أن يساعده على الابتعاد عن المشكلات التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة.

ووجه جدو الشكر لحسام حسن على ما قدمه مع منتخب مصر، متمنيًا التوفيق لعلي ماهر، مؤكدًا أنه مدرب كبير وشخصية محترمة، كما أشاد بالجهاز المعاون الذي يضم محمد عبد الكريم وتامر مصطفى.

وأعرب عن قلقه بشأن عدم حصول علي ماهر على المساندة الكافية، مستعيدًا ما حدث مع حسام البدري الذي رحل عن تدريب المنتخب رغم عدم خسارته أي مباراة، قبل تولي الراحل إيهاب جلال المسؤولية، والذي رحل بعد فترة قصيرة، خلال وجود المنتخب في كوريا الجنوبية.

واختتم محمد ناجي جدو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة شعور علي ماهر بمساندة المسؤولين في اتحاد الكرة، حتى يتمكن من أداء مهمته، محذرًا من تكرار السيناريوهات السابقة والعودة مجددًا إلى فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي.

حسام حسن منتخب مصر جدو

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