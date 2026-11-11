طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

يُعد الفول بالأومليت من الأطباق المصرية البسيطة التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار، فهو يجمع بين الفول المدمس والبيض في وصفة سهلة التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو خطوات معقدة.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفول بالأومليت بمكونات متوفرة في المنزل، لتجهيز وجبة شهية يمكن تقديمها ساخنة على مائدة الإفطار.

طريقة عمل الفول بالأومليت

طريقة عمل الفول بالأومليت

مقادير الفول بالأومليت:

فول مدمس.

بيض.

بقدونس مفروم.

سمنة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الفول بالأومليت

خطوات تحضير الفول بالأومليت:

ـ يوضع الفول المدمس في إناء على النار، ويُشوّح في السمنة.

ـ يُضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، مع تقليب المكونات جيدًا.

ـ يُخفق البيض في وعاء منفصل مع الملح والفلفل الأسود.

ـ توضع السمنة في إناء على النار، ثم يُضاف البيض المخفوق ويُطهى لتحضير الأومليت.

ـ يُوزع البقدونس المفروم على وجه الأومليت.

ـ يُقلب الأومليت على الوجه الآخر حتى ينضج.

ـ يُقدم الفول المدمس ساخنًا إلى جانب الأومليت.

طريقة عمل الفول بالأومليت

طريقة تقديم الفول بالأومليت

يمكن تقديم الفول بالأومليت ساخنًا ضمن وجبة الإفطار، مع الخبز والسلطة، للحصول على وجبة متنوعة بمكونات بسيطة ومتوفرة.