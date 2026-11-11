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أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابية مُنتشرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وكندا | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابية مُنتشرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وكندا | فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير النقل تحدث اليوم عن تمويلات مشروعات النقل، والقروض المحلية والخارجية للسكة الحديدية التي تمثل 1.3 % من الدين الخارجي.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم واضح وكاشف للكثير من الأمور، معلقا: نترقب بيان النيابة العامة لمعرفة التفاصيل الكاملة لواقعة حادث قطاري العياط.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى مشروع السكة الحديد بسيناء الذي يتجاوز 500 كيلو، مضيفا: المشروع دا عامل حالة لإسرائيل.. بسبب أن مصر تواصل التنمية في سيناء.. سيناء كلها مصانع وزراعة وتنمية وسكان.. وكل ذلك يحتاج شبكة نقل وطرق.


وتطرق الإعلامي أحمد موسى، إلى تنظيم الإخوان الكيان الإرهابي، قائلا: اليوم تم إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 فرعا ضمن قوائم الإرهاب.. من 20 سنة اتكلمت عن الموضوع دا.. كلهم إخوان .. كله تنظيم إخواني.. وكلهم على قوائم الإرهابيين.. كيانات إرهابية موجودة في فرنسا وسويسرا وأوروبا ولهم تحرك في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: الدولة اليوم تتحرك بشكل واضح تحاصر التنظيم وكياناته حول العالم.. القرارات دي مكنتش بتحصل قبل كدا.. لسا كمان نشتغل على إفريقيا وآسيا وأمريكا.. ليهم ناس في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وكندا وبعض الدول العربية الشقيقة.. كل من ينتمي لهذا الكيان الإخواني الإرهابي لازم ناخد معاه الإجراءات القانونية.. دول إرهابيين.

وتابع: بيرأس الاتحاد زمان يوسف القرضاوي، وكانوا مخلينه مرجعية دينية للمسلمين في أوروبا، الإخوان كانوا عاملين مؤتمر في إسطنبول الأسبوع اللي فات.. مؤسسة مسلمو فرنسا دا كيان إرهابي إخواني، ورابطة مسلمي سويسرا، المجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة، والأوروبي للمرأة والقرآن، كل ذلك تابع للإخوان الإرهاب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: إبراهيم الزيات واحد من أخطر أفراد التنظيم.. عناصر منتشرة في دول أوروبا كلهم تحت غطاء التنظيم الدولي الإرهابي تنظيم الإخوان.. أجهزة المخابرات في فرنسا وألمانيا وسويسرا كل دول بيتكلموا عن ارتبطات تلك العناصر مع التنظيم.


 

أحمد موسى الإخوان الإرهابية

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