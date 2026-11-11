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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة في إنبي .. محامي أحمد صبيحة يكشف تفاصيل منعه من التدريبات وإيقاف مستحقاته

احمد صبيحة
احمد صبيحة
سارة عبد الله

كشف محمد رشوان، محامي أحمد صبيحة لاعب نادي إنبي، تفاصيل الأزمة التي يمر بها اللاعب مع إدارة النادي، بعد منعه من المشاركة في التدريبات لمدة 4 أشهر، وإيقاف مستحقاته المالية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.

وقال محمد رشوان، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد صبيحة موجود في نادي إنبي منذ 5 سنوات، ويعد اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيمن، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف أن المهندس أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كان يرغب في خروج اللاعب على سبيل الإعارة، وهو ما تسبب في نشوب أزمة، موضحًا أنه حاول التدخل أكثر من مرة لحل الخلاف بشكل ودي.

وأوضح رشوان أن اللاعب فوجئ بمنعه من المشاركة في التدريبات، حيث لم يخض أي مران منذ 4 أشهر، قبل أن تتوقف مستحقاته المالية لدى النادي، والتي وصلت إلى نحو 4 ملايين ونصف المليون جنيه، من بينها دفعة ربع سنوية تبلغ قرابة 650 ألف جنيه.

وأشار محامي اللاعب إلى أنهم حاولوا إنهاء الأزمة وديًا دون استجابة من النادي، مؤكدًا التوجه لتحرير محضر إثبات حالة، تمهيدًا لتقديم شكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بفسخ العقد، لافتًا إلى أن هناك جلسة عُقدت الأسبوع الماضي، وطُلب خلالها من النادي تقديم رد بشأن الواقعة.

تدخل كهربا واتحاد الكرة لحل الأزمة

وتحدث رشوان عن تدخل محمود كهربا لحل الأزمة، مؤكدًا أنه تواصل معه منذ شهر، وطلب منه التدخل بشكل ودي، وهو ما رحب به اللاعب، الذي وعد بالتحدث مع مسؤولي النادي لإنهاء الخلاف.

وأضاف أن كهربا تحدث مع صبيحة خلال أحد التدريبات، وطالبه باحترام وجهة نظر النادي، مؤكدًا أنه سيتواصل مع المسؤولين للوصول إلى حل.

وكشف محامي اللاعب عن محاولات اتحاد الكرة لاحتواء الأزمة وديًا، من خلال التواصل مع أيمن الشريعي، مشيرًا إلى أن صبيحة يتجه لعدم تجديد عقده مع إنبي، بسبب حالة الغضب التي يعيشها.

واختتم رشوان تصريحاته بالكشف عن أن شرط أيمن الشريعي كان تمديد عقد اللاعب مع إنبي، ثم انتقاله على سبيل الإعارة إلى المقاولون العرب، مع رفض انتقاله إلى أندية أخرى، رغم امتلاكه عروضًا من بينها الاتحاد السكندري، مؤكدًا استعدادهم لتلبية دعوة برنامج «ستاد المحور» من أجل الوصول إلى حل ينهي الأزمة في أسرع وقت.

محمد رشوان أحمد صبيحة إنبي خالد الغندور

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