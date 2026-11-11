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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يمثل إضافة فنية.. ناقد رياضي يشيد باختيار تامر مصطفى ضمن الجهاز الفني لتدريب منتخب مصر

تامر مصطفى
تامر مصطفى
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند باختيار تامر مصطفى ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن اختياره يمثل إضافة فنية للمنتخب، في ظل ما يمتلكه المدرب من امكانيات.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "برافو على ماهر اختياره تامر مصطفى مدربا لمنتخب مصر أضافة لكفاءة شابة متميزة وترشيح شجاع لمدير فنى يثق فى نفسه".

وانضم الكابتن تامر مصطفى إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني علي ماهر، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة من مشوار الفراعنة.

ومن المنتظر أن يبدأ تامر مصطفى مهامه ضمن الجهاز المعاون لعلي ماهر، للمساهمة في تجهيز المنتخب خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ رؤية المدير الفني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

تشكيل جهاز المنتخب

وكان قد أعلن علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن تشكيل جهازه المعاون.

ويضم الجهاز المعاون لماهر كلاً من: محمد عبدالكريم مدربًا عامًا، ومصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى، بينما يتولى محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي مهمة محللي الأداء، بجانب تولي ديجو جياتشينو ووائل رأفت مهمة تخطيط الأحمال.

فتحي سند على ماهر تامر مصطفى

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