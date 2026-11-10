بيتي وزوجي أهم من نجوميتي.. هناء الشوربجي تكشف سر ابتعادها عن السينما وتفاصيل حياتها الأسرية

كشفت الفنانة هناء الشوربجي، خلال استضافتها في برنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، عن العديد من التفاصيل والمحطات في حياتها الفنية والشخصية، كما تحدثت عن علاقتها بالفنان محمد صبحي وزوجها الراحل حسن عفيفي، وكواليس دخولها عالم الفن وابتعادها لفترة عن السينما والتليفزيون.

ونشرت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من أبرز تصريحات هناء الشوربجي خلال اللقاء، والتي تحدثت فيها عن مشوارها الفني وبداياتها مع فرقة رضا، مؤكدة أنها عاشت من أجمل أيام حياتها عندما انضمت إلى الفرقة وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، بعدما شجعتها والدتها على خوض الاختبارات.

وأشارت هناء الشوربجي إلى أن الفنانة فريدة فهمي كانت مثلها الأعلى، لما تتمتع به من جمال وثقافة وتعليم، موضحة أنها تعلمت في فرقة رضا معنى المسرح والالتزام والجدية، تحت قيادة الفنان محمود رضا، الذي وصفته بأنه كان صارمًا للغاية.

وأضافت أن الفنان علي رضا، شقيق محمود رضا وزوج فريدة فهمي، هو من اختارها لدخول مجال التمثيل، مشيرة إلى أن والدتها أصرت على استكمال تعليمها، حتى التحقت بمعهد الفنون المسرحية، حيث كان الفنان محمد صبحي وقتها في السنة الثانية، وتولى تدريبها وتعليمها أدوات الممثل، قبل أن يدرس لها لاحقًا عندما أصبح معيدًا بالمعهد.

وتحدثت عن أولى تجاربها المسرحية مع محمد صبحي في مسرحية «انتهى الدرس يا غبي»، مؤكدة أنه لا يفرق في تعامله بين البطل والكومبارس، ويحرص على التعامل مع الجميع بالمساواة.

هناء الشوربجي: محمد صبحي وضعني على الطريق الصحيح

وأعربت هناء الشوربجي عن تقديرها الكبير للفنان محمد صبحي، قائلة إنها تعتبر نفسها محظوظة بوجوده في طريقها الفني، لأنه كان من الممكن أن تقدم أعمالًا لا تحمل قيمة، لكن أعماله تتضمن دائمًا فكرًا ورسالة، مؤكدة أنه وضعها على الطريق الصحيح.

كما كشفت عن موقف طريف تعرضت له في بداية مشوارها، عندما سجلت صوتها داخل الاستوديو للمرة الأولى، وعندما استمعت إليه شعرت بالصدمة ودخلت في نوبة بكاء، لأنها كانت تتمنى أن يكون صوتها جميلًا مثل صوت الفنانة الراحلة سعاد حسني، لكن الفنان علي رضا طمأنها وأكد لها أن صوتها مميز.

وأوضحت أنها كانت مترددة في قبول دور والدة محمد صبحي في مسرحية «هاملت»، لكنها وافقت في النهاية، مشيرة إلى أن هذا الدور كان من أكثر الأدوار التي نالت عنها إشادات صحفية.

سر رفض هناء الشوربجي أدوارًا فنية بسبب التدخين

وكشفت الفنانة أنها تحرص دائمًا على اختيار الأدوار التي تناسبها ولا تشعر بالخجل منها، مؤكدة أنها رفضت أدوارًا فنية بسبب احتوائها على مشاهد تدخين السجائر أو الشيشة، حتى لو كان ذلك في إطار التمثيل، قائلة إنها لا تستطيع فعل هذه الأمور من داخلها.

وشددت على أن الكوميديا لا بد أن تكون خالية من أي شيء خادش للحياء، مؤكدة أنها لا تعمل في الفن من أجل الاسترزاق، وإنما تحب عملها وتسعى من خلاله إلى إسعاد الجمهور.

هناء الشوربجي تتحدث عن زواجها من حسن عفيفي

وتطرقت هناء الشوربجي إلى حياتها الزوجية مع الفنان الراحل حسن عفيفي، كاشفة أنها تلقت عروض زواج كثيرة في فترة شبابها، وكان بعض المتقدمين يطلبون منها ترك فرقة رضا والتوقف عن التمثيل، لكنها كانت تشترط أن يكون زوجها حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ ويسمح لها باستكمال مشوارها الفني.

وأضافت أنها وجدت هذه الصفات في زميلها بفرقة رضا حسن عفيفي، الذي كان خريج كلية العلوم، ولم يطلب منها يومًا ترك الفرقة، مشيرة إلى أنه كان طيبًا وخفيف الظل، وكان يكتب لها الشعر والأغاني ويهديها الشوكولاتة، كما اعتاد توصيلها إلى محطة القطار خلال فترة امتحاناتها.

وأكدت أن حسن عفيفي كان له فضل كبير في استمرارها بمسيرتها الفنية وقدرتها على التوفيق بين العمل والحياة الزوجية، بسبب تفهمه لطبيعة عملها ودعمه المستمر لها.

وكشفت عن مرور أكثر من 40 عامًا على زواجهما، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية لا تخلو من الخلافات، وروت أنها في بداية الزواج غضبت منه وذهبت إلى منزل والدتها، لكن والدتها أعادتها إليه ونصحتها بألا تترك منزلها مرة أخرى، قائلة لها: «ما تيجي تزعلي ازعلي جوه بيتك»، مؤكدة أنها التزمت بهذه النصيحة منذ ذلك الوقت.

سبب ابتعاد هناء الشوربجي عن السينما والتليفزيون

كما كشفت هناء الشوربجي عن سبب ابتعادها لفترة عن السينما والتليفزيون واكتفائها بالعمل المسرحي، موضحة أنها اتخذت هذا القرار حتى تتمكن من رعاية أبنائها ومتابعة دراستهم دون أن يشعروا بغيابها.

وأوضحت أنها كانت تختار مواعيد العمل المسرحي بما يتناسب مع مسؤولياتها الأسرية، فكانت تحرص على تنويم أبنائها قبل الذهاب إلى المسرح، ثم تعود أحيانًا في الثالثة صباحًا، لتستيقظ معهم في الصباح من أجل المدرسة، وتتابع تدريباتهم وأنشطتهم اليومية.

وأكدت أن بيتها وزوجها وأبناءها كانوا دائمًا في مقدمة أولوياتها، حتى لو جاء ذلك على حساب نجوميتها وانتشارها الفني.

حقيقة زواج هناء الشوربجي من محمد صبحي

ونفت هناء الشوربجي الشائعات التي طاردتها لسنوات بشأن زواجها من الفنان محمد صبحي، مؤكدة أن علاقتها به وبزوجته قائمة على الصداقة القديمة، منذ فترة وجودهم معًا في فرقة رضا ومعهد الفنون المسرحية.

وأوضحت أن زوجة محمد صبحي كانت صديقتها قبل زواجها منه، وأن العلاقة بينهما وبين أسرتي محمد صبحي وحسن عفيفي كانت قوية، وشكلت هذه الصداقة جزءًا مهمًا من حياتهم، حتى إنهم كانوا يتبادلون الزيارات ويقيمون الحفلات داخل منازلهم.

وقالت إن الشائعات وصلت إلى حد أن أشخاصًا كانوا يوقفونها في الشارع ويتراهنون على أنها زوجة محمد صبحي، بسبب كثرة تعاونها الفني معه.

وأضافت أنها لم تشعر يومًا برغبة في تقديم مسرحيات خارج مسرح محمد صبحي، لأنها تجد أجواء مختلفة من الأمان والراحة في العمل معه، كما أنه كان يفاجئها كل يوم بأمور جديدة على خشبة المسرح تجعلها تضحك أمام الجمهور.

هناء الشوربجي تكشف موقفها من عمليات التجميل والتكريمات

وفي سياق آخر، أكدت هناء الشوربجي أنها لا تحرص على حضور الحفلات والمهرجانات والمناسبات الفنية، مفضلة التركيز على منزلها وأسرتها وعملها، كما كشفت عن ترددها بشأن الخضوع لعمليات التجميل، موضحة أنها تقدم أدوارًا تناسب مرحلتها العمرية الحالية.

وأشارت إلى حبها لمتابعة عدد من الفنانات، من بينهن ياسمين عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، كما أعربت عن إعجابها بمسرحية «المتزوجون»، مؤكدة أنها تشاهدها مرارًا وتضحك في كل مرة، وتحدثت بإعجاب عن الفنان الراحل سمير غانم وسرعة بديهته وحضوره المميز.

واختتمت حديثها بالكشف عن رفضها العديد من التكريمات خلال السنوات الماضية، لكنها لم تستطع الاعتذار عن تكريمها في المسرح القومي من وزارة الثقافة، التي عملت بها سابقًا، معربة عن سعادتها باعتبارها واحدة من رواد المسرح، وإعجابها بالوصف الذي أطلق عليها خلال التكريم: «صانعة البهجة».