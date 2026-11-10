فتح باب حجز تذاكر عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن فتح باب حجز تذاكر عروض أفلام دورته السابعة والأربعين، اعتبارًا من الساعة 11 صباح غدٍ الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إلكترونيًا «أونلاين»، ومن خلال شباك التذاكر بدار الأوبرا المصرية.

ويدعو المهرجان جمهوره إلى الاطلاع على الجدول النهائي للعروض، الذي يتضمن مواعيد عرض الأفلام وأماكنها، وترتيب اختياراتهم من بين 145 فيلمًا من 64 دولة، تشارك في مختلف مسابقات المهرجان وأقسامه وبرامجه، وتتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة وكلاسيكيات السينما المرممة.

وتنطلق غدًا فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستمر حتى 20 نوفمبر 2026، في دورة تحتفي بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره بوصفه منصة دولية للتبادل الثقافي، والاحتفاء بفن السينما، ودعم صناعتها ومواهبها.