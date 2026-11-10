مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن الجدول النهائي لعروض الأفلام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن صدور الجدول النهائي لعروض أفلام دورته السابعة والأربعين، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بما يتيح للجمهور وصناع السينما والإعلاميين الاطلاع على المواعيد النهائية للعروض وأماكن إقامتها.

ويتضمن الجدول المواعيد التفصيلية لعروض الأفلام المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان وأقسامه وبرامجه، والتي تجمع بين أحدث الإنتاجات السينمائية المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة، ضمن برنامج سينمائي متنوع يضم 145 فيلمًا من 64 دولة.

وتتوزع عروض الدورة السابعة والأربعين بين قاعات دار الأوبرا المصرية، وسينما الزمالك، وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسينما زاوية، وسينما التحرير، ودور عرض ڤوكس سينما بمول مصر وسيتي سنتر ألماظة، بما يتيح لجمهور المهرجان فرصًا أوسع لمتابعة الأفلام والاستمتاع بتجارب سينمائية متنوعة.

ويدعو المهرجان جمهوره إلى الاطلاع على النسخة النهائية من جدول العروض، والتعرف على مواعيد الأفلام وأماكن عرضها، وترتيب اختياراتهم السينمائية استعدادًا لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسه عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره بوصفه منصة دولية للتبادل الثقافي، والاحتفاء بفن السينما، ودعم صناعتها ومواهبها.