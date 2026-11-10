هاني رمزي يهاجم تصرفات محمد رمضان: أيه علاقة علم مصر باللبس ده؟

أعرب الفنان هاني رمزي عن استيائه من الصور التي ظهر فيها الفنان محمد رمضان حاملًا علم مصر خلال مشاركته في مهرجان «كوتشيلا» بالولايات المتحدة الأمريكية، أثناء ارتدائه زيًا أثار حالة من الجدل، ووصفه البعض بأنه «بدلة رقص»، مؤكدًا أن انتقاده يتعلق بظهور العلم المصري مع هذه الإطلالة، وليس بالملابس التي اختارها رمضان لتقديم عرضه الفني.

وأشار هاني رمزي، خلال حواره مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، إلى أنه يحترم حرية الفنان في اختيار مظهره على المسرح، ولا يرى مشكلة في ارتداء أزياء غير تقليدية إذا كانت تتناسب مع طبيعة العرض، إلا أنه استنكر ظهور محمد رمضان حاملًا علم مصر في الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هاني رمزي يكشف ما أثار استياءه من إطلالة محمد رمضان

وتطرق هاني رمزي إلى الجدل الذي صاحب مشاركة محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا، موضحًا أن اعتراضه لم يكن على الزي الذي ارتداه، وإنما على التقاط صور بهذا الزي أثناء حمل العلم المصري، معتبرًا أن الجمع بينهما لم يكن مناسبًا من وجهة نظره.

وقال: «الحاجة اللي ضايقتني مش ملابس محمد رمضان، لإنه اختار استايل معين في حدث معين بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي ضايقني إنه أخد صور وهو شايل علم مصر، إيه اللي دخل علم مصر في الصور دي اللي نزلت على السوشيال ميديا؟».

وأوضح أن اختيار الفنان لملابسه أمر يخصه، خاصة خلال الحفلات والاستعراضات التي قد تتطلب إطلالات مختلفة، مشددًا على أن سبب انزعاجه كان مرتبطًا بالصور التي جمعت بين الزي المثير للجدل والعلم المصري.

ورجح هاني رمزي أن محمد رمضان لم يكن منتبهًا إلى ردود الفعل التي قد يثيرها ظهوره حاملًا علم مصر بهذه الملابس، مشيرًا إلى أن الصور تسببت في انزعاجه، إلى جانب آخرين لم يتقبلوا الربط بين العلم والإطلالة.

ولفت إلى أن انتقاده يقتصر على هذا التصرف تحديدًا، وليس على مشاركة محمد رمضان في المهرجان أو طبيعة العرض الذي قدمه، مؤكدًا أن اعتراضه لا يتعلق بفرض قيود على اختيارات الفنانين في ملابسهم.

هاني رمزي يدافع عن حرية الفنان في اختيار أزيائه على المسرح

وفي المقابل، أكد هاني رمزي أن الفنان يتمتع بحرية ارتداء الملابس التي تتناسب مع طبيعة الشخصية أو الاستعراض الذي يقدمه، موضحًا أن العمل الفني قد يتطلب الظهور بأزياء متنوعة وغير مألوفة، ما دام ذلك يخدم السياق الدرامي.

وقال: «البس اللي أنت عاوزه على المسرح طالما بتمثل، ممكن تلبس شورت، ممكن تلبس ملابس واحدة ست، المهم إن كل ده يبقى في سياق درامي محدد».