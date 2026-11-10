بعد أيام من إعلان الطلاق رسميًا.. يارا تامر تعلن عودتها إلى مسلم

أعلنت يارا تامر عودتها إلى مطرب المهرجانات مسلم، بعد انفصالهما وطلاقهما مؤخرًا، وذلك من خلال رسالة وجهتها إلى متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلالها عن تحسن الأوضاع بينهما وعودة الاستقرار إلى علاقتهما.

عودة يارا تامر ومسلم

وحرصت يارا تامر على توجيه الشكر لكل من ساندها واطمأن عليها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها قرأت جميع الرسائل والتعليقات التي تلقتها، وأن دعم جمهورها كان مصدر قوة لها.

وكتبت يارا تامر: «حبايب قلبي شكرًا على كل كلمة بعتوها لي وخوفكم عليا ودعواتكم ليا، بجد شوفت كل كلامكم الجميل اللي دايمًا بيقويني، والله أطمنكم عليا إحنا بخير الحمد لله».

وأضافت: «ورغم أي مشاكل، إحساس إنك متهونيش على حبيبك يوم واحد وربنا يهدي قلبك ينسى أي مشاكل وأي حزن».

واختتمت رسالتها قائلة: «أنا الحمد لله أحسن، وربنا يخليكم ليا بجد، وجودكم في ضهري كده بيقويني ويسندني، وبشوف كل كلمة حلوة بتكتبوها سواء في رسالة أو كومنت، وربنا يردلكم كل حاجة حلوة بتتمنوها لغيركم».

وجاءت رسالة يارا تامر لتؤكد انتهاء الخلافات بينها وبين مسلم وعودة علاقتهما، بعد حالة من الجدل أثارها خبر انفصالهما خلال الفترة الماضية.

وكان مسلم قد أعلن في 8 نوفمبر الجاري طلاقه رسميًا من يارا تامر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: «تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسميًا، وأتمنى التوفيق في حياتها وربنا كريم»، فيما أكدت يارا وقوع الطلاق برسالة قالت فيها: «تم الطلاق، كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله».