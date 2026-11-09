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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأعمال جابت نتيجة.. القصة الكاملة لانفصال مسلم عن زوجته

مسلم ويارا
مسلم ويارا

خلال الساعات الماضية، أعلن الفنان مسلم عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي عن انفصاله عن زوجته يارا تامر، وذلك بعد سنة واحدة من عودتهما، حيث تم الانفصال فى مثل هذه الأيام العام الماضي. 

وأوضح مسلم انفصاله عن زوجته بشكل مختصر، حيث لم يعلن عن الأسباب أو أي تفاصيل، إذ قال: تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسميًا، أتمنى التوفيق في حياتها، وربنا كريم.

وسرعان ما علقت يارا تامر على خبر انفصالها عن مسلم، من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «تم الطلاق، كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله، اتبسطوا الأعمال جابت نتيجة، حسبي الله ونعم الوكيل».

وفى مثل تلك الأيام العام الماضي، كان قد أعلن الفنان مسلم عن انفصاله عن زوجته يارا تامر، ثم اعلن عن عودتهما مرة أخري.

وقال مسلم آنذاك: هي ما احترمتنيش، ده السبب في الطلاق، وأنا كنت حلفت عليها قبل كده لو اتكلمت في موضوع ما هطلقها… مش علشان أهلي،أنا مش جاي أعمل تريند، والحمد لله كنت تريند في فرحي. ويارا شخص محترم جدًا ووقفت جنبي كتير. وأنا طلقت 3 مرات ومش هرجع لأي واحدة منهم تاني.

وكانت قد وقعت خلال فترة زواج مسلم ويارا تامر خلافات عديدة بين الأخيرة واسرته، ووصلت الي ظهور تلك الخلافات الي السطح، بعدما كانت تظهر كل منهما فى فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتكشف عن تفاصيل تلك الأزمات.

الفنان مسلم مسلم المطرب مسلم يارا تامر

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