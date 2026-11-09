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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة اعتقال حمدي أحمد واستبعاده من ريا وسكينة

حمدى أحمد
حمدى أحمد
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حمدى أحمد الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربى. 

مسيرة حمدى أحمد 

ويعد حمدى أحمد واحدا من أبرز الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في مصر ، حيث بلغ عدد أعماله ما يزيد عن 160 عملًا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون .

تخرج الفنان الراحل حمدي أحمد ، من معهد الفنون المسرحية عام 1961، بعدما التحق بكليه التجارة الا انه تركها لحبه وشغفه بالتمثيل. 

إلتحق بعدها بفرقة التليفزيون المسرحي، وكان أول عرض يشترك فيه شئ فى صدرى إخراج نور الدمرداش.

ثم قدم حمدي أحمد بعد ذلك عدد من المسرحيات ومنها الأرض، الشيخ رجب، الشوارع الخلفية، قلوب خالية، الحصاد، أدهم الشرقاوي، الرجل الذي فقد ظله، أربعة في زنزانة.

قدم حمدي أحمد عدد من المسلسلات ابرزها الظاهر بيبرس، وبعد العاصفة، وكلام رجالة، والوسية، ومملوك فى الحارة، وشارع المواردي، وبوابة المتولى وكان اخر اعماله عام 2016 مسلسل " في غمضة عين " والذي يعد التجربة الوحيدة للفنانه أنغام في مجال التمثيل .

أما في السينما فقد قدم عدد من الأفلام ومنها القاهرة 30 ، والذي بعد واحدا من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية ، وشاركته البطولة الفنانة الراحلة سعاد حسني ، كما قدم أيضاً أفلام مثل صرخة نملة، سوق المتعة، أبناء الصمت .

كان معروف عن الفنان الراحل حمدي أحمد شغفه بالعمل السياسي ، حيث كان يشارك في المظاهرات، واعتقل في إحدى الاحتجاجات ضد الاحتلال الإنجليزي، وكشف ابنته في احدي الحوارات التليفزيونية أن نشأته الصعيدية السبب في هذا الأمر، وساهمت في تشكيله، وكان مثقفا ولديه مكتبة ويعشق القراءة.

حمدي أحمد ازاد شغفه بهذا المجال مع مرور السنوات حيث دخل مجلس الشعب عام 1979 عن دائرة بولاق .

كما تقلد حمدي أحمد منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985.

حمدي أحمد وسر استبعاده من ريا وسكينة

وكانت المطربة والممثلة الكبيرة شادية، قبل اتخاذ قرار اعتزالها الفن، قد قامت ببطولة مسرحية "ريا وسكينة" أمام عبدالمنعم مدبولي وسهير البابلي وحمدي أحمد، قبل أن تطالب باستبدال الأخير وإبعاده عن المسرحية.

ورفضت شادية محاولات فريق العمل بالإبقاء على حمدي أحمد، بعد أن اعترض على طول مدة تحية الجمهور لها خلال المسرحية، التي حققت نجاحا كبيرا، وهو ما أغضبها بشدة وجعلها تصر على رحيله من المسرحية، وحل الفنان أحمد بدير بديلًا عنه وحقق نجاحا لافتا.

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