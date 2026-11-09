ياسمين رئيس في أبو ظبي لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2

ظهرت ياسمين رئيس من أبو ظبي لاستكمال تصوير فيلم شمس الزناتي 2 مع الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.



وفي سياق آخر، ظهرت ياسمين رئيس ضيفة في برنامج AB talks مع أنس بوخش، كما كشفت عن تفاصيل لم تتحدث عنها من قبل.



وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم الست لما من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.



ومن ناحية أخرى، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.



فيلم ماما وبابا، حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.