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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

قيس عبد الفتاح و طليقته
قيس عبد الفتاح و طليقته
تقى الجيزاوي

كشف الفنان قيس عبد الفتاح، انفصاله عن زوجته التى تحمل الجنسية التونسية ، وذلك بعد يوم واحد فقط من احتفاله بزفافه. 

وقال قيس عبد الفتاح ، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: «الانفصال تم انهاردة وقدر الله وما شاء فعل».

قيس عبد الفتاح يعلن زواجه 

وكان نشر الفنان قيس عبد الفتاح تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن عقد قرانه. 

وعلق قيس عبد الفتاح : "الحمد لله الذي وفقني في اختيار شريكة حياتي. 

وتلقى قيس عبد الفتاح عدد من ردود الفعل الإيجابية وهي عبارة عن تهنئة خاصة للعروسين متمنين لهما حياة سعيدة. 

مسيرة قيس عبد الفتاح

الفنان قيس عبد الفتاح، من مواليد 19 نوفمبر عام 1945، ودرس التمثيل ولمع نجمه في فترة السبعينيات.

وبدأ قيس عبد الفتاح مشواره في منتصف خمسينيات القرن الماضي، بعدد من الأدوار الصغيرة، ووصلت أعماله الفنية إلى 47 عملاً بين الإذاعة والتلفزيون والسينما.

وشارك قيس عبد الفتاح، في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972، وفيلم على باب الوزير عام 1982، وفيلم أبي فوق الشجرة عام 1969، ومسلسل الأيام عام 1979، ومسلسل الأبطال الجزء الأول عام 1996.

سر اسم قيس عبد الفتاح

في ديسمبر 2022، قال الفنان القدير قيس عبد الفتاح، إنه ولد في الاربعينيات ووالدته الراحلة الهانم باشا أسمته على اسم قيس الذي كان يعشق ليلي فى قصة الحب الشهيرة عند العرب وذلك لتأثرها به وبأشعاره لحبيبته ليلي.

وأضاف قيس عبد الفتاح ، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، عبر فضائية etc ، أن الفنانة الراحلة هند رستم فى فيلم " الحلوة عزيزة " قالت للمخرج الراحل حسن الامام ان قيس سوف يكون نجما كبيرا، وطالبات بتغيير اسمى الى "ايهاب شوكت" ولكنى رفضت لأن من أسمتنى هي والدتى الراحلة وقلت لها اطلبي اى طلب الا ان أغير اسمي .

وتابع :" كثير من الجمهور كان يقابلنى فى الشارع ويقدمون لي التحية والثناء على اعمالى الفنية وكانوا يتذكروا شكلى ولكنهم كانوا لا يتذكرون اسمى وكنت سعيدا جدا بذلك لاننى حققت شهادة التمثيل التى حصلت عليها من معهد التمثيل منذ 60 عاما".

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