نائب: حادث قطار العياط يقتضي تحقيقات شفافة ومحاسبة صارمة لكل مقصر

أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن حادث قطاري العياط يمثل واقعة أليمة تستوجب وقفة حازمة ومسؤولة من كل الجهات المعنية، مشدداً على أن حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم أثناء استخدام وسائل النقل العامة هي أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون أو إهمال.

وأعرب "حتة" عن خالص تعازيه ومواساتها لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكداً أن التعامل مع هذا الحادث المأساوي يفرض إجراء تحقيقات فنية وقانونية على أعلى درجة من الشفافية والحياد، للوقوف على الأسباب الحقيقية للتصادم، وتحديد المسؤوليات المباشرة والفنية والإدارية، مع إعلان النتائج للرأي العام وتطبيق القانون بحسم على كل من يثبت تقصيره أو تسببه في هذه الكارثة.

وأوضح أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة ضخ استثمارات كبيرة لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والسكك الحديدية، مؤكداً أن المعيار الأساسي والنسق الملموس لنجاح عمليات التطوير والتحديث يجب أن ينعكس بصورة مباشرة ومستمرة في رفع معدلات الأمان، وكفاءة منظومة الإشارات والتحكم الآلي، والصيانة الدورية للأسطول والخطوط، لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بسلام.

وشدد النائب على ضرورة توفير كل أشكال الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، وصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين والمضارِين، إلى جانب إعادة مراجعة برامج السلامة وتأهيل العنصر البشري في منظومة التشغيل بشكل فوري ومستدام لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً.