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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حادث مفجع ومؤلم.. نشأت الديهي ينعى ضحايا تصادم قطاري العياط

العياط
العياط
محمود زيدان

قدم الإعلامي نشأت الديهي، تعازيه لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة والسكان مساء اليوم.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن الحادث مفجع ومؤلم، مؤكدًا تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف أن حوادث القطارات تظل احتمالًا قائمًا ؛ما دامت هناك حركة تشغيلية وعوامل بشرية، مشيرًا إلى أن أي خطأ بشري أو إداري قد تكون له تداعيات مؤلمة.

وأكد ضرورة التعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير مرفق السكك الحديدية، من خلال العمل المستمر على مدار الساعة.

وشدد على أهمية مواصلة هذه الجهود، وتعزيز إجراءات السلامة؛ لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

ولفت إلى تحرك أجهزة الدولة بشكل عاجل للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال وزارات النقل والصحة والتضامن الاجتماعي، موضحًا أنه جرى رفع درجة الاستعداد وفتح المستشفيات ووضعها في حالة طوارئ لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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