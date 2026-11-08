نهال طايل تنتقد ظهور أحمد العوضي وسط زحام توزيع اللحوم بعين شمس.. وتقارنه بكبار الفنانين

انتقدت الإعلامية نهال طايل طريقة ظهور الفنان أحمد العوضي خلال مشاركته في ذبح وتوزيع اللحوم على المواطنين بمنطقة عين شمس، معربة عن تحفظها على بعض المشاهد التي انتشرت من الفعالية، خاصة في ظل التزاحم الشديد وتجمع أعداد كبيرة من المواطنين حوله.

وخلال حديثها عن الواقعة، أشارت نهال طايل إلى أن وجود الفنان وسط هذه الحشود في ظل التدافع؛ يثير مخاوف تتعلق بسلامة المتواجدين، لافتة إلى أحد المشاهد التي ظهر خلالها وهو يحمل طفلة ويحاول تسليمها إلى والدها، معتبرة أن مثل هذه المواقف قد تعرض الأطفال والمواطنين لمخاطر، في ظل صعوبة السيطرة على الزحام.

نهال طايل تتساءل عن طريقة ظهور أحمد العوضي

وتطرقت الإعلامية إلى طبيعة التصرفات التي ظهر بها العوضي أمام الكاميرات، متسائلة عن مدى ملاءمتها لصورة الفنان ومكانته لدى الجمهور، وما إذا كان من الضروري الظهور بهذه الطريقة خلال الفعاليات الجماهيرية.

وأكدت أن شهرة الفنان تضع عليه مسؤولية أكبر في التعامل مع الجمهور، مشيرة إلى أهمية وجود المحيطين به لتنبيهه إلى المواقف التي قد تؤثر على صورته، خاصة عندما تتحول مشاهد العمل الخيري إلى حالة من التكدس والتدافع.

مقارنة بين أحمد العوضي ونجوم الزمن الجميل

كما عقدت نهال طايل مقارنة بين أحمد العوضي وعدد من رموز الفن المصري، من بينهم أحمد زكي ونور الشريف وعادل إمام، وطرحت تساؤلات حول معايير النجومية الحقيقية، وما إذا كانت ترتبط بالمشاهد التي يظهر فيها الفنان أمام الجمهور، أم بما يقدمه من أعمال وقيمة فنية تظل راسخة في ذاكرة المشاهدين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قيمة الفنان ومكانته لا تتوقفان عند حجم شهرته أو قدرته على جذب الجمهور، وإنما ترتبط أيضًا بما يقدمه من محتوى فني وبالصورة التي يظهر بها أمام الناس.