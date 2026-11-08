قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهال طايل تنتقد ظهور أحمد العوضي وسط زحام توزيع اللحوم بعين شمس.. وتقارنه بكبار الفنانين

نهال طايل
نهال طايل
رنا عبد الرحمن

انتقدت الإعلامية نهال طايل طريقة ظهور الفنان أحمد العوضي خلال مشاركته في ذبح وتوزيع اللحوم على المواطنين بمنطقة عين شمس، معربة عن تحفظها على بعض المشاهد التي انتشرت من الفعالية، خاصة في ظل التزاحم الشديد وتجمع أعداد كبيرة من المواطنين حوله.

وخلال حديثها عن الواقعة، أشارت نهال طايل إلى أن وجود الفنان وسط هذه الحشود في ظل التدافع؛ يثير مخاوف تتعلق بسلامة المتواجدين، لافتة إلى أحد المشاهد التي ظهر خلالها وهو يحمل طفلة ويحاول تسليمها إلى والدها، معتبرة أن مثل هذه المواقف قد تعرض الأطفال والمواطنين لمخاطر، في ظل صعوبة السيطرة على الزحام.

نهال طايل تتساءل عن طريقة ظهور أحمد العوضي

وتطرقت الإعلامية إلى طبيعة التصرفات التي ظهر بها العوضي أمام الكاميرات، متسائلة عن مدى ملاءمتها لصورة الفنان ومكانته لدى الجمهور، وما إذا كان من الضروري الظهور بهذه الطريقة خلال الفعاليات الجماهيرية.

وأكدت أن شهرة الفنان تضع عليه مسؤولية أكبر في التعامل مع الجمهور، مشيرة إلى أهمية وجود المحيطين به لتنبيهه إلى المواقف التي قد تؤثر على صورته، خاصة عندما تتحول مشاهد العمل الخيري إلى حالة من التكدس والتدافع.

مقارنة بين أحمد العوضي ونجوم الزمن الجميل

كما عقدت نهال طايل مقارنة بين أحمد العوضي وعدد من رموز الفن المصري، من بينهم أحمد زكي ونور الشريف وعادل إمام، وطرحت تساؤلات حول معايير النجومية الحقيقية، وما إذا كانت ترتبط بالمشاهد التي يظهر فيها الفنان أمام الجمهور، أم بما يقدمه من أعمال وقيمة فنية تظل راسخة في ذاكرة المشاهدين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قيمة الفنان ومكانته لا تتوقفان عند حجم شهرته أو قدرته على جذب الجمهور، وإنما ترتبط أيضًا بما يقدمه من محتوى فني وبالصورة التي يظهر بها أمام الناس.

نهال طايل العوضي عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

لما جبريل

إعلامية عن تصدر الزوجة المصرية قائمة ضرب الأزواج عالميًا: لا توجد إحصائيات موثقة

العياط

متحدث الصحة: أغلب إصابات الأطفال بحادث قطاري العياط غير حرجة

صاحبة السعادة

ياسمينا العبد عن شباب الجيل الحالي: الباد بوي والجود بوي مش كل الحكاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد