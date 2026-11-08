التضامن تكشف تفاصيل إيواء أسر ضحايا قطار العياط.. وجبات وبطاطين ومساعدات نفسية للمتضررين

كشف أحمد عبد الرحمن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تحركات الوزارة والجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري لتقديم المساندة لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا توفير أماكن لإقامة ذوي المصابين والمتوفين لحين انتهاء احتياجاتهم المرتبطة بالحادث.

وأوضح عبد الرحمن، خلال لقائه مع هاني النحاس، مراسل «صدى البلد» بمستشفى الواسطى، في برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بمتابعة تداعيات الحادث والتحرك الفوري إلى موقع التصادم والمستشفى لمساندة المصابين وأسرهم.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية بادرت بتوفير أماكن لإيواء واستضافة أهالي المصابين والمتوفين، لتخفيف الأعباء عنهم خلال فترة وجود ذويهم بالمستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية.

توزيع البطاطين وتقديم المساعدات

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري تعهد بتوفير الوجبات الغذائية للمصابين طوال فترة تلقيهم العلاج، إلى جانب توزيع البطاطين وتقديم مساعدات أخرى للمتضررين.

وشدد مستشار وزيرة التضامن على أن جهود الوزارة لا تقتصر على المساعدات المادية فقط، وإنما تمتد لتوفير الدعم النفسي واللوجيستي للأسر المتضررة، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية الخاصة برعاية ضحايا الحوادث ومساندة ذويهم في الأوقات الصعبة.