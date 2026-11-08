عمرو أديب: المؤسف أن الجهة المسؤولة عن حادث القطار طالعة تعتذر عن تأخر الحركة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه من المؤسف ان الجهة المسؤولة عن حادث قطار العياط طالعة بتعتذر عن تأخر وتعطل حركة القطارات وفي اخر سطرين بتعزي المتوفين.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حادث تصادم قطاري العياط، الذي أسفر، وفقًا للأرقام الواردة في تصريحاته، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 125 آخرين، مؤكدًا أن الحادث تسبب في حالة من الصدمة والحزن، خاصة أنه وقع في منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا.



حجم الخسائر

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن المؤسف أن الجهة المسؤولة عن الحادث بدأت بيانها بالاعتذار للمواطنين عن تعطل حركة القطارات، بدلًا من أن تكون تعزية أسر الضحايا ومواساتهم في مقدمة البيان، خاصة في ظل حجم الخسائر البشرية التي خلفها الحادث.



