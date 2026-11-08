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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم عدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي برفض استئناف النيابة العامة على حكم عدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، ضد عمرو أديب، والمتهم فيها بسبه وقذفه خلال برنامجه التليفزيوني.

محكمة جنح مستأنف عابدين

كانت محكمة جنح مستأنف عابدين أحالت الدعوى إلى دائرة جنح مستأنف الموسكي لاستشعار الحرج، عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح أول عابدين بعدم قبول الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة مرتضى منصور دعوى قضائية اتهم خلالها الإعلامي عمرو أديب بارتكاب وقائع سب وقذف بحقه، خلال إحدى حلقات برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

محكمة جنح مستأنف الموسكي النيابة العامة عدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور مرتضى منصور عمرو أديب

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