قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

نفذت قوات المظلات المصرية النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A) مع قوات المظلات الإسبانية، والذي استمر على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت الفعاليات عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية حول مظلات القفز الحر وأساليب تنفيذ المهام المختلفة، فضلًا عن التدريب على عمود الهواء وتنفيذ أنشطة القفز الحر بالمظلات.

ونفذت عناصر قوات المظلات المصرية والإسبانية أنشطة القفز الحر بالمظلات، حاملين أعلام الدولتين بمنطقة الأهرامات الأثرية، في مشهد عكس مدى الاحترافية والتناغم بين القوات المشاركة في التدريب، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد سعد عبد الرازق، قائد قوات المظلات، والسفير الإسباني والملحق العسكري الإسباني بالقاهرة.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة، لتعزيز أواصر التعاون العسكري، والارتقاء بمستوى التدريب القتالي، وتأكيد عمق علاقات التعاون العسكري بين مصر وإسبانيا.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ورفع الكفاءة القتالية لعناصرها

