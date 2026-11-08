تكثيف جهود النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتصدّي لمخالفات البناء بأسوان

شهدت مختلف القرى والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، ورفع الإشغالات، والتصدي لمخالفات البناء، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لنواب رئيس المدينة، وبإشراف السيد محمد محمود ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف جهود العمل الميداني والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف أعمال النظافة والإنارة والصيانة بقرى غرب أسوان وأبو الريش بحري

ففي قرية غرب أسوان، تم متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة وإصلاح محولات الإنارة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بالقرية والنجوع التابعة لها.

وفي قرية أبو الريش بحري، تمت متابعة أعمال صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات وإصلاح محولات الإنارة بطريق مصر أسوان الزراعي، والكورنيش الجديد بهاريف والأعقاب بحري وموقف الأقاليم، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالنجوع والطريق الرئيسي، ومتابعة رفع آثار انقلاب مقطورة محملة بالطفلة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام خور أبو سبيرة.

كما شملت الجهود متابعة أعمال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالقرى والنجوع التابعة، إلى جانب متابعة أعمال الكسح والتطهير لخط الصرف الصحي بالكورنيش الجديد بهاريف، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جهود خدمية ومرافق متكاملة بقرى وادي كركر

وفي قرى وادي كركر، تم متابعة أعمال صيانة وإصلاح الكسورات بخط المياه بين المأخذ الرئيسي ومرشح المياه، وتطهير وتسليك بعض مواقع الصرف الصحي بالقرية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإنارة الأعمدة وتركيب الكشافات بمحطة التعاون بطريق مصر أسوان الصحراوي وبمختلف أنحاء القرية، كما تضمنت الجولة المرور على المجمع الاستهلاكي للتأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء بحي جنوب المدينة

وفي حي جنوب المدينة، تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بدون ترخيص، مع مصادرة مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور رئيس الحي ونائبه.

كما تم ضبط عربات الكارو والنباشين والفوميات المستخدمة في أعمال الفرز العشوائي بطريق السادات والتحفظ عليها، وتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع 15 حالة إشغال والتحفظ على 50 مضبوطة، بمشاركة نائب رئيس الحي ونائب رئيس المدينة وشرطة المرافق.

وشملت الجهود أيضاً متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بمنطقة مدخل مرسى فيلة، من خلال قسم الكهرباء بالوحدة المحلية.

رفع الإشغالات بالسوق السياحي وتحسين المظهر الحضاري بحي غرب المدينة

وفي حي غرب المدينة، أسفرت الحملات المكثفة بالسوق السياحي عن رفع 20 حالة إشغال والتحفظ على 250 مضبوطة، بمشاركة رئيس الحي ونائبته وقسم شرطة المرافق.

كما تم ضبط عربات الكارو والفوميات المستخدمة في أعمال النباشين والتحفظ عليها، إلى جانب ضبط 3 عربات حنطور مخالفة بكورنيش النيل، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتضمنت الجهود متابعة أعمال الإنارة وتركيب الكشافات بملاعب البادل، وإزالة كشكين بدون ترخيص بنطاق الحي، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص خلف المحكمة، مع التنسيق مع أصحاب عربات الحنطور للالتزام بالظهور بمظهر حضاري يتناسب مع مكانة أسوان السياحية، وخاصة خلال الموسم السياحي.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق المدينة

وفي حي شرق المدينة، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطريق السماد، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 75 مضبوطة، وذلك في إطار مواصلة الجهود لإعادة الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.