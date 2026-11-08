أخبار أسوان | معسكر العقاد القومي والصالة المغطاة .. وزير الشباب والرياضة والمحافظ يفتتحان مواقع ومنشآت شبابية ورياضية بالمحافظة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإدارى بمركز شباب أبو سمبل

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المبنى الإدارى بمركز شباب بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة.

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإدارى بمركز شباب توشكى غرب

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، المبنى الإدارى بمركز شباب توشكى غرب، ضمن الجولة التفقدية التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة.

وزير الشباب ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بأسوان.. شاهد



افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بمدينة أسوان، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة بالمحافظة.

جهود متنوعة



وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدان معسكر العقاد القومي والصالة المغطاة



أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية لعدد من المنشآت والمواقع الشبابية والرياضية بالمحافظة شملت معسكر العقاد القومى ، والصالة المغطاة للألعاب الرياضية ، ومبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد بمنطقة طريق السادات .

محافظ أسوان يستقبل وزير الشباب والرياضة بمكتبه في الديوان العام



استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارته التفقدية لعدد من المواقع والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان المدينة الشبابية



تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، المدينة الشبابية بأسوان، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والإمكانات المتاحة بها، والوقوف على جاهزيتها لإستقبال الشباب والوفود المشاركة فى البرامج والفعاليات المختلفة، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان الموقع المقترح لإنشاء ساحة شعبية للألعاب الرياضية

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقع المقترح لإنشاء ساحة شعبية للألعاب الرياضية بمنطقة حي الإسكان المميز بمدينة أسوان، وذلك ضمن خطة الوزارة والمحافظة لتحويل الأماكن والمساحات غير المستغلة إلى ساحات رياضية مفتوحة، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين لإستثمار طاقاتهم وممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.