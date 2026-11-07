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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بأسوان.. شاهد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

افتتح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بمدينة أسوان، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة بالمحافظة.

تفقد المنشآت الرياضية والأنشطة الشبابية ومشروع الموهبة والبطل الأوليمبي.


وشملت الجولة تفقد منطقة ألعاب الأطفال، والملعب متعدد الأغراض، والمبنى الإداري، إلى جانب متابعة الأنشطة والبرامج المقدمة للشباب، والوقوف على سير تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وزير الشباب والرياضة: إكتشاف ورعاية المواهب الرياضية على رأس أولويات استراتيجية الوزارة


وأكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها يأتي ضمن أولويات استراتيجية الوزارة، من خلال التوسع في قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير منظومة متكاملة لاكتشاف العناصر المتميزة وصقل قدراتها وفق أسس علمية وفنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في البطولات والمحافل الدولية.

وأضاف الوزير أن مراكز التنمية الشبابية تمثل أحد النماذج المهمة لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والأنشطة، التي تجمع بين الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتتيح للنشء والشباب فرصاً حقيقية للمشاركة والتفاعل وتنمية قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات.


وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بأسوان، ويتفقدان المنشآت والأنشطة المقدمة به، ومتابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، مع التأكيد على دعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وتطوير مراكز التنمية الشبابية لتقديم خدمات متكاملة للنشء والشباب.

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