قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
بعد تداول فيديو.. القبض على لصوص الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالجيزة
حصاد حسام حسن مع الفراعنة.. 20 انتصارًا و6 هزائم في 38 مباراة
سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر
آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء.. 6 أشهر إضافية وتحذير مهم للمواطنين
هدد بقتل ترامب.. الخدمة السرية الأمريكية تعتقل مسلحًا بالقرب من البيت الأبيض
جمهوريت: تركيا لن توجه دعوات إلى الإسرائيليين لحضور "كوب 31"
اختصر الوقت.. رابط وخطوات تحديث البطاقات وتسجيل المواليد وتجنب زحام مكاتب التموين
النينيو تهدد باستمرار التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء
رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكتولوجيا "Cairo ICT”
كيف يحصل كبار السن على الرعاية الصحية بالمنازل؟ ..عبد الصمد ماهر يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر

هاني أبو ريدة وحسام حسن
هاني أبو ريدة وحسام حسن
يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة تطورات موقف اتحاد الكرة اتجاه رحيل حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني من عدمه في قادم الأيام.

قالت المصادر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة استقر بشكل كبير على استمرار الجهاز الفني للمنتخب خلال لقائي مالاوي يومي ١٣ و١٧ نوفمبر الجاري بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ذكرت المصادر أن مجلس الجبلاية تواصل مع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بشكل مستمر والأخير نجح في إقناع مسئولي اتحاد الكرة حول الأزمات التى أحاطت بالعميد فى الآونة الأخيرة وأنها لن تؤثر في قادم الأيام على تركيز الجهاز الفني.

أشارت المصادر إلى أن ابراهيم حسن ذكر لمسئلي اتحاد الكرة أن هناك من يرغب في رحيلهم ويثير من حولهم الأزمات لإظهار الجهاز الفني بشكل سيئ بعيدًا عن الإطار الفني.

أوضحت المصادر أن نتائج منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والخروج بمكاسب إيجابية والتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا ستؤدي كافة الأمور إلى فرض الهدوء واستمرار الجهاز الفني.

شددت المصادر على أن تعرض منتخب مصر الوطني لنتائج سيئة سوف يستلزم معه رحيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني والتعاقد مع جهلز فني جديد.

لفتت المصادر إلى أن مجلس اتحاد الكرة وضع خطة بديلة حال إخفاق الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني فى تخطي عقبة مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 .

أفادت المصادر أن الخطة البديلة لدى اتحاد الكرة تعتمد على اللجوء للإستعانة بمدربين محليين أو أجانب لقيادة الفراعنة الكبار.

خلاف بين أبوريدة وحسام حسن بسبب الشناوي

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، إلى قائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هاني أبوريدة يرغب في تواجد محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب الوطني، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت عقب تصريحات حسام حسن بشأن الحارس، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد الكرة سبق أن أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله تقديره للشناوي وأهمية دوره مع المنتخب.

في المقابل، أشار إلى أن حسام حسن لا يميل إلى ضم حارس الأهلي في الوقت الحالي، بسبب قلة مشاركاته خلال الفترة الماضية، إذ لم يشارك سوى في مواجهتي كيتارا الأوغندي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب مشاركته المرتقبة أمام السكة الحديد.

وأضاف أن هناك ضغوطًا مستمرة من هاني أبوريدة من أجل استدعاء الشناوي، لافتًا إلى أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يميل أيضًا إلى وجود حارس الأهلي ضمن المعسكر المقبل.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن موقف محمد الشناوي لا يزال محل نقاش بين الأطراف المعنية، على أن تكشف الساعات المقبلة القرار النهائي بشأن انضمامه إلى قائمة المنتخب، وما إذا كان حسام حسن سيستجيب لرغبة رئيس اتحاد الكرة وموقف قائد الفراعنة، أم سيواصل التمسك بوجهة نظره الفنية.
 

حسام حسن ابراهيم حسن اتحاد الكرة منتخب مصر الوطني هاني أبو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

مرتبات نوفمبر

موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

ترشيحاتنا

المطر

دعاء المطر.. بـ 3 كلمات تفتح لك أبواب السماء وتسأل تعطى

الجامع الأزهر

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات

علي جمعة

علي جمعة: القرب من الله ليس دعوى بل عفو وعدل وسبق إلى الخيرات

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد