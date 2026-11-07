سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة تطورات موقف اتحاد الكرة اتجاه رحيل حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني من عدمه في قادم الأيام.

قالت المصادر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة استقر بشكل كبير على استمرار الجهاز الفني للمنتخب خلال لقائي مالاوي يومي ١٣ و١٧ نوفمبر الجاري بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ذكرت المصادر أن مجلس الجبلاية تواصل مع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بشكل مستمر والأخير نجح في إقناع مسئولي اتحاد الكرة حول الأزمات التى أحاطت بالعميد فى الآونة الأخيرة وأنها لن تؤثر في قادم الأيام على تركيز الجهاز الفني.

أشارت المصادر إلى أن ابراهيم حسن ذكر لمسئلي اتحاد الكرة أن هناك من يرغب في رحيلهم ويثير من حولهم الأزمات لإظهار الجهاز الفني بشكل سيئ بعيدًا عن الإطار الفني.

أوضحت المصادر أن نتائج منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والخروج بمكاسب إيجابية والتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا ستؤدي كافة الأمور إلى فرض الهدوء واستمرار الجهاز الفني.

شددت المصادر على أن تعرض منتخب مصر الوطني لنتائج سيئة سوف يستلزم معه رحيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني والتعاقد مع جهلز فني جديد.

لفتت المصادر إلى أن مجلس اتحاد الكرة وضع خطة بديلة حال إخفاق الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني فى تخطي عقبة مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 .

أفادت المصادر أن الخطة البديلة لدى اتحاد الكرة تعتمد على اللجوء للإستعانة بمدربين محليين أو أجانب لقيادة الفراعنة الكبار.

خلاف بين أبوريدة وحسام حسن بسبب الشناوي

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، إلى قائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هاني أبوريدة يرغب في تواجد محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب الوطني، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت عقب تصريحات حسام حسن بشأن الحارس، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد الكرة سبق أن أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله تقديره للشناوي وأهمية دوره مع المنتخب.

في المقابل، أشار إلى أن حسام حسن لا يميل إلى ضم حارس الأهلي في الوقت الحالي، بسبب قلة مشاركاته خلال الفترة الماضية، إذ لم يشارك سوى في مواجهتي كيتارا الأوغندي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب مشاركته المرتقبة أمام السكة الحديد.

وأضاف أن هناك ضغوطًا مستمرة من هاني أبوريدة من أجل استدعاء الشناوي، لافتًا إلى أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يميل أيضًا إلى وجود حارس الأهلي ضمن المعسكر المقبل.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن موقف محمد الشناوي لا يزال محل نقاش بين الأطراف المعنية، على أن تكشف الساعات المقبلة القرار النهائي بشأن انضمامه إلى قائمة المنتخب، وما إذا كان حسام حسن سيستجيب لرغبة رئيس اتحاد الكرة وموقف قائد الفراعنة، أم سيواصل التمسك بوجهة نظره الفنية.

