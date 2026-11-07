اختصر الوقت.. رابط وخطوات تحديث البطاقات وتسجيل المواليد وتجنب زحام مكاتب التموين

انتهى زمن الوقوف في الطوابير وضياع الساعات بالمصالح الحكومية؛ فقط افتح هاتفك واستعد لتأمين حق عائلتك، حرصاً منها على وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تسجيل وإضافة المواليد الجدد مباشرة عبر بوابة مصر الرقمية، وهي الخطوة الإلكترونية المبتكرة التي صُممت لتختصر المسافات على الأسر الأولى بالرعاية، وتتيح لك إدخال بيانات أبنائك وتحديث بطاقتك التموينية بكل شفافية وسرعة وأنت في مكانك.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026

يمكن لصاحب البطاقة التموينية تقديم طلب ضم أفراد أسرته من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

خطوات إضافة المواليد

-اختيار قسم «خدمات التموين».

-الضغط على خدمة «ضم أفراد أسرتي».

-الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

-إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

شروط ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الشروط التي يستلزم توافرها لمتلقي الخدمة، وهي:

ـ أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

ضم أفراد الأسرة

-ألا يكون الشخص المطلوب إضافته مسجلا على بطاقة تموينية أخرى.

-ألا يكون الفرد من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

-أن يكون محل إقامة الفرد مطابقا للعنوان المسجل على البطاقة.

-عدم تقديم طلب لإضافة أشخاص متوفين.

الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا

-تحديث بيانات بطاقة التموين.

-استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة.

-الاستعلام عن عدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

الخدمات التموينية المتاحة

-معرفة قيمة الدعم المتبقي.

-نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

-الفصل الاجتماعي وإصدار بطاقة مستقلة لأحد الأفراد.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية اتباع الخطوات التالية:

بوابة مصر الرقمية

-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــا.

-اختيار «خدمات التموين» من قائمة الخدمات المتاحة.

-الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»، إذا كانت متاحة للحساب.

-الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

-إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

-تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين

-كتابة العنوان ومحل الإقامة.

-إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

-مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.