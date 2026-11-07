باسم سمرة في أمريكا للمشاركة بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.. صور

سافر الفنان باسم سمرة، مؤخرا للولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون فى دورته السادسة والتى تحمل إسم النجم العالمي عمر الشريف تحت شعار " السينما للحياة " والتى يكرم خلالها النجم باسم سمرة عن مشوار الفني الذى حقق به جماهيرية كبيرة تخطت حدود مصر والوطن العربى.

وقد وجه النجم باسم سمرة رسالة خاصة للجالية المصرية والعربية في أمريكا ليشاركوا فى هذا الحدث الفنى الضخم ويشاركوه لحظات تكريمه ضمن نخبه من أهم النجوم والمشاهير فى العالم.

هذا ويقام حفل الافتتاح اليوم الجمعة 6 نوفمبر، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية بـ مركز الفنون بكلية ستاتن آيلاند.

أعمال باسم سمرة

من جهة أخرى، كشف الفنان باسم سمرة عن أول صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وسط ترقب الجمهور لعودة رمضان إلى المنافسة الدرامية.

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية خليفة، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمة عائلية تضعه أمام صراعات متلاحقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والجوانب الاجتماعية.

ويضم العمل عددًا من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، وشريف دسوقي، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.