مروان عطية يثير حالة من القلق بشأن ابنته في أحدث ظهور | شاهد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صورة لابنته في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب مروان عطية: “يارب ما اشوف فيكي حاجة وحشة ايدا يا روحي الحمد لله على كل شيء”.

وحسم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال المران الأخير للفريق اختياراته النهائية بشأن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام فريق السكة الحديد في بطولة كأس مصر، في ظل رغبته في الاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية لبدء اللقاء.

عموتة يحسم التشكيل الأساسي للأهلي أمام السكة الحديد

وتتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الحسين عموتة إلى الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وتوفيق محمد.