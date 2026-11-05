مدرب السكة الحديد: مروان عطية أخطر لاعبي الأهلي وأتمنى غيابه عن المباراة

أشاد محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، بإمكانيات مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدًا أنه من أبرز العناصر في صفوف الفريق الأحمر، معربًا عن أمنيته غيابه عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال محمد حليم، في تصريحات تلفزيونية، إن مروان عطية هو اللاعب الذي يتمنى غيابه عن المباراة، نظرًا لأهميته الكبيرة في تشكيلة الأهلي، والمستويات المميزة التي يقدمها منذ بداية الموسم.

وأضاف أن مروان عطية شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد دوره مقتصرًا على الواجبات الدفاعية فقط، بل أصبح يساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها، إلى جانب المجهود الكبير الذي يبذله داخل أرض الملعب.

وتطرق المدير الفني للسكة الحديد إلى قوة قائمة الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن بعض العناصر لم تصل حتى الآن إلى أفضل مستوياتها.

وأوضح أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية من خلال التدريبات، ويحرص على تحفيز جميع عناصر الفريق بصورة مستمرة، من أجل الوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني.