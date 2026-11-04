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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدءاً من اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

زيادة اسعار السجائر اليوم
زيادة اسعار السجائر اليوم
رشا عوني

تترقب أسواق السجائر في مصر يوم 5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موعد المراجعة السنوية للشرائح السعرية المرتبطة بالضريبة على منتجات التبغ، وفقًا للتعديلات التشريعية المنظمة للقطاع، حيث من المقرر بدء تطبيق زيادة السجائر الجديدة .


زيادة أسعار سجائر شركة فيليب موريس 

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر اليوم ، عن ارتفاع في أسعار جميع منتجاتها من التبغ المسخن «HEETS» و«TEREA»، والسجائر من العلامات التجارية « MeritوMarlboro وL&M» بكافة أنواعها.

أسعار السجائر اليوم في مصر.. تارجت وتايم ترتفعان جنيهًا وزيادة جديدة تصل إلى 12% | الأنباء العقارية

أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

ارتفع سعر علبة سجائر «إل إم» مسجلة 88 جنيها، وجاءت أسعار السجائر اليوم بعد الارتفاع الجديد على النحو التالي:

- سعر علبة سجائر ميريت «Merit» بأنواعها 121 جنيها

- سعر علبة سجائر مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 109 جنيهات


- سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 79 جنيها

- سعر علبة سجائر ال أند أم «L&M» بأنواعها 88 جنيها للعبوة.


أسعار التبغ المسخن بعد الزيادة اليوم

سعر عبوة التبغ المُسخن «هيتس» بأنواعها: 69 جنيهًا للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 88 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن «TEREA Capsules» بأنواعها 93 جنيها للعبوة.

6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026

أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء


جاءت أسعار السجائر المحلية المتداولة في الأسواق اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر مستوياتها السعرية، على النحو التالي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.
كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.
كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.
كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.
كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.
مونديال الأحمر والأصفر والسيلفر: 48 جنيهًا.
مونديال سويتش: 48 جنيهًا.
بوسطن: 48 جنيهًا.
بلومنت: 48 جنيهًا.
ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.
تارجت: 48 جنيهًا.
تايم: 58 جنيهًا.

أسعار السجائر اليوم في مصر.. ما حقيقة زيادة كليوباترا؟ – الأسبوع


نصائح للمستهلكين عند شراء السجائر

وينبغي للمستهلكين مراجعة السعر الرسمي المعلن لكل صنف قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من بيانات العبوة من خلال كود الاستجابة السريعة (QR)، حال توافره.

كما يُنصح بالاحتفاظ بإيصال الشراء، لاستخدامه في إثبات قيمة المعاملة عند تقديم شكوى بشأن أي مخالفة للأسعار المعلنة.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

يبدأ العمل بالأسعار المعلنة اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، وتشمل جميع الأنواع الواردة في القائمة من ميريت ومارلبورو وL&M ومارلبورو كرافتد، بالإضافة إلى HEETS وTEREA.

وأوضحت الشركة أن الأسعار معلنة على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يتيح للمستهلكين التعرف على السعر الرسمي لكل منتج.

كما دعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن وضوح الأسعار أمام المستهلكين ويساعدهم على التحقق من قيمة العبوة قبل الشراء.

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