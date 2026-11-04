تسلا رودستر 2028 تظهر عن قرب بتصميم مستوحى من الطائرات المقاتلة

كشفت معاينة النموذج الأولي من سيارة تسلا رودستر 2028 داخل متحف بيترسن للسيارات عن ملامح الجيل الجديد من السيارة الرياضية الكهربائية، التي طال انتظارها، وأظهرت تفاصيل تصميمية وتقنيات هندسية تتجاوز الشكل التقليدي للسيارات الكهربائية، في محاولة من تسلا لتقديم تجربة مختلفة تجمع بين الأداء الاستثنائي والديناميكا الهوائية المتطورة.

وظهر النموذج المعروض باللون الأبيض لـ تسلا رودستر 2028، ليمنح عشاق السيارات فرصة التعرف على تفاصيل لم تكن واضحة في الصور السابقة، بداية من تصميم العجلات وصولا إلى تجهيزات الجزء الخلفي، وفقا لما نشره موقع Supercar Blondie.

وتتميز رودستر الجديدة بتصميم خارجي مستوحى من عالم الطيران، حيث تأتي بقمرة قيادة مغطاة بمظلة زجاجية ملونة بدرجة ذهبية، تمنحها مظهرا قريبا من الطائرات المقاتلة، وهو توجه استلهمته الشركة من طائرات شهيرة مثل SR-71 بلاك بيرد وF-35. كما تعتمد على عجلات خفيفة الوزن بأضلاع رفيعة تجمع بين القوة وتقليل الكتلة.

وعلى مستوى التصميم الخارجي، تتبنى السيارة واجهة أمامية انسيابية تبتعد عن فتحات التهوية الكبيرة المعتادة في السيارات الرياضية الخارقة، مع مصابيح أمامية رفيعة ومخفية داخل الهيكل، بما يساعد على تقليل مقاومة الهواء والحفاظ على المظهر المستقبلي.

أما الجزء الخلفي، فيضم جناحا يعتمد على تقنية الديناميكا الهوائية النشطة، التي تسمح بتغيير وضعه وفقا لظروف القيادة، لتحقيق التوازن بين زيادة قوة الضغط السفلي وتعزيز التماسك أو تقليل مقاومة الهواء. كما يمتد شريط الإضاءة الخلفي بعرض السيارة بالكامل، مع وجود أربعة منافذ للدفع بالغاز البارد أعلى نظام شفط يعمل بالمروحة.

وتشير المعلومات المعروضة داخل المتحف إلى أن السيارة تنتمي إلى النموذج الأولي رودستر ثرست 2028، وليس نسخة روكيت الأكثر تطورا، التي تحدثت تسلا عن تزويدها بمحركات دفع إضافية قد تمنحها قدرات طيران.

وتزعم تسلا أن بعض تجهيزات الدفع المتطورة للسيارة يمكن أن تحقق تسارعا من الثبات إلى 60 ميلا في الساعة خلال أقل من ثانية واحدة، بينما تستهدف أنظمة الديناميكا الهوائية والشفط توفير مستويات مرتفعة من القوة الضاغطة، لتضع رودستر الجديدة ضمن أكثر المشروعات الكهربائية طموحا وإثارة للجدل.