قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تكتشف الكاميرات المخفية في غرف الفنادق باستخدام هاتفك؟.. 3 طرق بسيطة لحمايتك أثناء السفر

كيف تكتشف الكاميرات المخفية في غرف الفنادق باستخدام هاتفك؟
كيف تكتشف الكاميرات المخفية في غرف الفنادق باستخدام هاتفك؟
شيماء عبد المنعم

قد تتحول الإقامة في أحد الفنادق خلال السفر إلى مصدر للقلق، خاصة مع تزايد المخاوف من وجود كاميرات مراقبة مخفية داخل غرف النزلاء، إذ يمكن إخفاء هذه الأجهزة الصغيرة داخل أدوات منزلية عادية، ما يجعل اكتشافها بالعين المجردة أمرا صعبا في بعض الأحيان.

ورغم أن انتشار هذه الممارسات لا يزال غير واضح من حيث الحجم الفعلي، فإن تطور تقنيات المراقبة جعل بعض الكاميرات أصغر حجما وأكثر سهولة في الإخفاء، حيث يمكن دمجها داخل كاشفات الدخان وأجهزة الشحن وإطارات الصور والتلفزيونات وحتى بعض وحدات الإضاءة.

وتكمن خطورة هذه الأجهزة في إمكانية تسجيل الصور والفيديو دون علم النزلاء، وهو ما يجعل فحص الغرفة عند الوصول خطوة مهمة للاطمئنان على الخصوصية، خاصة في الأماكن الحساسة مثل غرف النوم والحمامات.

واللافت أن الهاتف الذكي الذي تحمله معك يمكن أن يساعد في إجراء فحص أولي للغرفة، من خلال مجموعة من الحيل والأدوات التي قد تكشف بعض مؤشرات وجود كاميرات مخفية، دون الحاجة إلى شراء أجهزة متخصصة.

3 طرق لاكتشاف الكاميرات المخفية باستخدام هاتفك


1. استخدم مصباح الهاتف للبحث عن عدسات الكاميرات:

تعد هذه الطريقة من أبسط وسائل الفحص، إذ يمكنك إغلاق الستائر وإطفاء الأنوار داخل الغرفة، ثم تشغيل مصباح الهاتف وتمريره ببطء على الأثاث والأجهزة الموجودة في المكان.

ويساعد انعكاس الضوء أحيانا على كشف عدسات الكاميرات الصغيرة، التي قد تظهر في صورة لمعان أو انعكاس غير معتاد.

وينبغي التركيز على كاشفات الدخان وأجهزة تنقية الهواء والتلفزيونات ورؤوس الدش ووحدات الإضاءة، إلى جانب فحص المناطق القريبة من السرير والحمام بعناية.

طرق لاكتشاف الكاميرات المخفية باستخدام هاتفك

كما يفضل فحص المرايا، لكن اختبارات الضوء أو ملامسة الإصبع لا يمكن اعتبارها وسيلة مؤكدة للتمييز بين المرايا العادية والمرايا أحادية الاتجاه، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها.

2. استخدم كاميرا الهاتف لاكتشاف الأشعة تحت الحمراء:

تعتمد بعض كاميرات المراقبة المخصصة للرؤية الليلية على الأشعة تحت الحمراء، التي تساعدها على تسجيل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويمكن لبعض الهواتف الذكية التقاط هذه الأشعة باستخدام الكاميرا المدمجة، حيث قد تظهر على الشاشة في صورة نقاط مضيئة باللون الأبيض أو البنفسجي.

وللتأكد من قدرة هاتفك على رصد الأشعة تحت الحمراء، يمكنك توجيه الكاميرا نحو جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، ثم الضغط على أحد الأزرار وملاحظة ما إذا كان يظهر ضوء على شاشة الهاتف.

ومن الأفضل تجربة الكاميرا الأمامية والخلفية، لأن قدرة الهواتف على التقاط الأشعة تحت الحمراء تختلف من جهاز إلى آخر، كما أن بعض الكاميرات قد تستخدم مرشحات تمنع ظهور هذه الأشعة.

3. استخدم تطبيقات فحص شبكات Wi-Fi والبلوتوث:

توجد تطبيقات للهواتف الذكية تساعد على فحص شبكة Wi-Fi والتعرف على الأجهزة المتصلة بها، وهو ما قد يوفر مؤشرا إضافيا على وجود كاميرات مراقبة تستخدم الاتصال اللاسلكي.

ومن أبرز هذه التطبيقات:

- Fing: يتيح فحص الشبكة وعرض الأجهزة المتصلة بها، مع تقديم معلومات عن أنواع الأجهزة وعناوين MAC.
- Net Analyzer: يوفر أدوات لتحليل الشبكات والتعرف على الأجهزة الموجودة عليها.
- WiFiman: يساعد في اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة المحلية ومتابعة تفاصيل الاتصال.
 

ويمكن تثبيت أحد هذه التطبيقات والاتصال بشبكة Wi-Fi المتاحة داخل الفندق، ثم فحص قائمة الأجهزة المتصلة والانتباه إلى الأسماء غير المألوفة، خاصة التي تتضمن كلمات مثل Camera أو Cam، أو أسماء شركات متخصصة في كاميرات المراقبة مثل Wyze وBlink وTP-Link.

كما يمكن مراجعة قائمة شبكات Wi-Fi القريبة والبحث عن أسماء غير معتادة، إلى جانب فحص الأجهزة القريبة عبر البلوتوث، إذ قد تستخدم بعض الكاميرات هذه الوسائل للاتصال أو الإعداد.

لكن ظهور جهاز غير معروف على الشبكة لا يعني بالضرورة أنه كاميرا مراقبة، فقد يكون جهاز تلفزيون أو طابعة أو أحد الأجهزة الذكية الموجودة داخل الفندق.

ماذا تفعل إذا اكتشفت كاميرا مخفية داخل غرفتك بالفندق؟
 

إذا عثرت على جهاز يثير الشكوك أثناء فحص الغرفة، فمن الأفضل عدم لمسه أو محاولة تفكيكه، مع توثيق موقعه والتقاط صور واضحة له دون العبث به.

وبعد ذلك، ينبغي التواصل مع إدارة الفندق وتقديم بلاغ رسمي، مع إبلاغ الجهات المختصة والشرطة إذا كان هناك اشتباه في استخدام الجهاز لتسجيل النزلاء دون موافقتهم.

وإذا شعرت بأن خصوصيتك أو سلامتك معرضة للخطر، فمن الأفضل مغادرة الغرفة وعدم العودة إليها حتى تتعامل الجهات المختصة مع الموقف.

الكاميرات المخفية كاميرات التجسس اكتشاف الكاميرات المخفية كشف الكاميرات بالهاتف فحص غرف الفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

هاندا أرتشيل

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد