قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: نتائج الانتخابات الأمريكية تعكس غضب الناخبين من سياسات ترامب الاقتصادية

ترامب
ترامب

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة تعكس تحولًا في توجهات الناخبين لصالح الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة تكشف عن تراجع ملحوظ في موقف الحزب الجمهوري، في ظل تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ أظهرت تقدم الديمقراطيين بحصولهم على 54 مقعدًا مقابل 43 للجمهوريين، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال اللقاء، لافتًا إلى أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الناخبين.

تقدم الديمقراطيين يمتد إلى مجلس النواب وحكام الولايات

وأضاف المحلل السياسي أن نتائج مجلس النواب أظهرت تقدم الديمقراطيين بحصولهم على 225 مقعدًا مقابل 136 للجمهوريين، بحسب الأرقام المطروحة خلال المداخلة، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين حققوا أيضًا تقدمًا في سباقات حكام الولايات، بواقع 26 ولاية مقابل 20 للجمهوريين.

وأشار إلى أن التغيرات في الخريطة الانتخابية شملت عددًا من الولايات، موضحًا أن هذه التحولات قد تنعكس على المشهد السياسي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد يتصدر أولويات الناخب الأمريكي

وأكد الدكتور رامي أن العامل الاقتصادي كان من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الناخبين، موضحًا أن المواطن الأمريكي يضع الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مقدمة أولوياته، وهو ما انعكس على اختياراته الانتخابية.

ولفت إلى أن تداعيات الحرب مع إيران، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب، أسهمت في تشكيل مواقف الناخبين، معتبرًا أن النتائج تعكس حالة من عدم الرضا عن هذه السياسات.

وأوضح المحلل السياسي أن نتائج الانتخابات تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل التغيرات التي شهدتها موازين القوى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشار إلى أن التحولات الانتخابية في الولايات المختلفة قد يكون لها تأثير في مسار السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وعلى قدرة الحزبين على إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ترامب الانتخابات الأمريكية الناخب الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

النجمة جنات

جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

دعاء حكم

دعاء حكم تكشف تفاصيل أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد