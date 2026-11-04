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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" يحذف فيديو حادث "فتاة المترو" بأحد المواقع لمخالفته كود "الجريمة والتحقيقات" ويحذر من تداوله

"الأعلى للإعلام
"الأعلى للإعلام
أ ش أ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حذف مقطع فيديو حادث مصرع فتاة مترو الأنفاق، الذي نشر عبر موقع «نيوز رووم»، وذلك لمخالفته قرار المجلس رقم 22 لسنة 2022 بشأن إصدار كود «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات»، والذي ينص على «عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو مبتذلة أو تسبب انزعاجًا شديدًا أو صور الجثث».

وقد استجابت إدارة الموقع فورًا لتوجيهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقررت حذف الفيديو بصورة نهائية من الموقع الإلكتروني، فضلًا عن إزالته بالكامل من كافة منصاته وحساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتابع ويرصد بدقة واهتمام كل ما يُعرض في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية المختلفة، ضمانًا للالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة في ضوء أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018؛ محذرًا في الوقت ذاته كافة الوسائل والمواقع والصفحات الإعلامية من إعادة بث أو تداول هذا المقطع، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

الأعلى للإعلام الجريمة والتحقيقات مترو الأنفاق

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