بعد تركيب دعامتين في القلب.. أحدث ظهور للفنان محمد الحلو رفقة طارق فؤاد

ظهر الفنان محمد الحلو في أحدث ظهور له من داخل المستشفى، وذلك بعد خضوعه لعملية تركيب دعامتين في القلب، حيث طمأن جمهوره على حالته الصحية.

وظهر الحلو في المستشفى، وبجواره الفنان طارق فؤاد الذي حرص على زيارته والاطمئنان عليه، في لقطة عكست مدى المحبة والصداقة التي تجمعهما.

وكان الفنان محمد الحلو قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة وتركيب دعامتين في القلب، لتستقر حالته الصحية بعدها.

ويُعد محمد الحلو من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأغاني التي ما زالت عالقة في أذهان جمهوره، من أبرزها "يا حبيبتي يا مصر" و"عراف" و"ليلة من الليالي".