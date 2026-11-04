أربعة ديمقراطيين يفوزون بمقاعد مجلس النواب الأمريكي في ولاية أوريجون

فاز أربعة مرشحين ديمقراطيين بمقاعدهم في مجلس النواب الأمريكي عن دوائر منطقة بورتلاند وضواحيها بولاية أوريجون، بعد تغلبهم على منافسيهم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

وشملت النتائج فوز سوزان بوناميشي في الدائرة الأولى بنسبة 70% من الأصوات، مقابل 30% لمنافستها الجمهورية باربرا كاهل.

كما حققت ماكسين ديكستر فوزًا في الدائرة الثالثة بنسبة 76%، مقابل 24% للمرشح الجمهوري لوران أيلز.

وفي الدائرة الخامسة، فازت جانيلا باينوم بنسبة 55% من الأصوات، مقابل 43% لمنافستها باتي أدير، بينما حسمت أندريا ساليناس الدائرة السادسة بنسبة 58%، مقابل 43% لمنافسها الجمهوري ديفيد روس.

وبذلك يحتفظ النواب الأربعة بمقاعدهم في الكونغرس لفترة جديدة مدتها عامان، ممثلين منطقة تُعد من المناطق ذات الثقل الانتخابي الديمقراطي في الولاية.

ولم تقتصر نتائج أوريغون على هذه الدوائر؛ إذ فاز الجمهوري كليف بنتز مجددًا بمقعد الدائرة الثانية التي تشمل شرق الولاية، كما احتفظت الديمقراطية فال هويل بمقعد الدائرة الرابعة، التي تضم مدينة يوجين وأجزاء من الساحل.

وتأتي هذه النتائج في سياق انتخابي أوسع شهد مكاسب للديمقراطيين على المستوى الوطني، إذ أفادت تقارير أسوشييتد برس بفوز الحزب بالسيطرة على مجلس النواب، إلى جانب مجلس الشيوخ، في تحول يعيد تشكيل موازين القوى داخل الكونغرس خلال العامين المقبلين.

وتكتسب نتائج أوريغون أهمية محلية، لأنها أبقت المقاعد الأربعة في منطقة بورتلاند بيد شاغليها الديمقراطيين، فيما تعكس نتائج الولاية تفاوتًا سياسيًا بين دوائرها الحضرية والضواحي من جهة، ومناطقها الشرقية والساحلية من جهة أخرى.