قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أربعة ديمقراطيين يفوزون بمقاعد مجلس النواب الأمريكي في ولاية أوريجون

مجلس النواب الامريكي
مجلس النواب الامريكي
القسم الخارجي

فاز أربعة مرشحين ديمقراطيين بمقاعدهم في مجلس النواب الأمريكي عن دوائر منطقة بورتلاند وضواحيها بولاية أوريجون، بعد تغلبهم على منافسيهم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

وشملت النتائج فوز سوزان بوناميشي في الدائرة الأولى بنسبة 70% من الأصوات، مقابل 30% لمنافستها الجمهورية باربرا كاهل. 

كما حققت ماكسين ديكستر فوزًا في الدائرة الثالثة بنسبة 76%، مقابل 24% للمرشح الجمهوري لوران أيلز.

وفي الدائرة الخامسة، فازت جانيلا باينوم بنسبة 55% من الأصوات، مقابل 43% لمنافستها باتي أدير، بينما حسمت أندريا ساليناس الدائرة السادسة بنسبة 58%، مقابل 43% لمنافسها الجمهوري ديفيد روس.

وبذلك يحتفظ النواب الأربعة بمقاعدهم في الكونغرس لفترة جديدة مدتها عامان، ممثلين منطقة تُعد من المناطق ذات الثقل الانتخابي الديمقراطي في الولاية.

ولم تقتصر نتائج أوريغون على هذه الدوائر؛ إذ فاز الجمهوري كليف بنتز مجددًا بمقعد الدائرة الثانية التي تشمل شرق الولاية، كما احتفظت الديمقراطية فال هويل بمقعد الدائرة الرابعة، التي تضم مدينة يوجين وأجزاء من الساحل.

وتأتي هذه النتائج في سياق انتخابي أوسع شهد مكاسب للديمقراطيين على المستوى الوطني، إذ أفادت تقارير أسوشييتد برس بفوز الحزب بالسيطرة على مجلس النواب، إلى جانب مجلس الشيوخ، في تحول يعيد تشكيل موازين القوى داخل الكونغرس خلال العامين المقبلين.

وتكتسب نتائج أوريغون أهمية محلية، لأنها أبقت المقاعد الأربعة في منطقة بورتلاند بيد شاغليها الديمقراطيين، فيما تعكس نتائج الولاية تفاوتًا سياسيًا بين دوائرها الحضرية والضواحي من جهة، ومناطقها الشرقية والساحلية من جهة أخرى.

مجلس النواب الأمريكي منطقة بورتلاند ولاية أوريجون الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي ماكسين ديكستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان

المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل| فيديو

ترشيحاتنا

النائبة أميرة صابر

أميرة صابر تفتح النار على وقائع الإساءة والتشهير: لا يمكن التغاضي عن البلطجة والانحطاط

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالمطرية.. هذه عقوبتهم بالقانون

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وتأخر الخدمات الطبية بمستشفى تأمين صحي بالإسكندرية

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد