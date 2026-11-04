مسئول أمني كويتي يؤكد أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة



أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية، اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، ومواصلة تطوير القدرات البشرية والتقنية وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز جاهزيتها.

جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة الداخلية الكويتية في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد اليوم في مملكة البحرين تحضيرا للاجتماع الـ43 لوزراء الداخلية بدول الخليج وبمشاركة ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن اللواء الوهيب أشار في كلمته إلى أهمية التوسع في مشاريع التحول الرقمي بين وزارات الداخلية بدول المجلس، وتسريع تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة الأمنية، وتعزيز التكامل الإلكتروني في الخدمات والإجراءات، بما يدعم تطوير منظومة العمل الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد المسئول الكويتي - في كلمته - وقوف دولة الكويت الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الكامل معها إزاء الاعتداءات الحوثية التي استهدفت منشآت مدنية وأسفرت عن ضحايا أبرياء، معربا عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات التي تمثل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها وأمن المنطقة بأسرها.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى أن ممثلي دول مجلس التعاون المشاركين في اجتماع اليوم ناقشوا المحاور المطروحة من الأمانة العامة لمجلس التعاون والموضوعات المرتبطة بالاجتماعات الدورية المشتركة في مختلف المجالات الأمنية، تمهيدا لرفع التوصيات إلى وزراء الداخلية بدول المجلس خلال اجتماعهم المقبل.