قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة سلوفينيا: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

رئيسة سلوفينيا
رئيسة سلوفينيا
أ ش أ

وأعربت رئيس جمهورية سلوفينيا ناتاشا موسار عن تطلع بلادها لتعزيز الشراكة مع مصر في عدة مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبحث العلمي.

واعتبرت موسار، أن الذكاء الإصطناعي أصبح واقعا ولا يمكن ايقافه، أو عدم استخدامه، مشددة على ضرورة إيجاد وسيلة لتنظيمه.

وأشارت موسار، إلى أن الاتحاد الاوروبي ينظر إلى "الذكاء الاصطناعي" باعتباره رائدا في وضع الأطر التنظيمية، وهو ما يعد أحد الأسباب التى تجعل تطوير التكنولوجية لدينا أبطأ بسبب وجود هذه اللوائح، مضيفة أن شركات الذكاء الاصنطاعي الكبري نفسها أصبحت الآن تتطالب بالتنظيم لأنها تدرك حجم المخاطر.

وشبهت، رئيسة جمهورية سلوفينيا تقنيات الذكاء الاصطناعي بـ "قنبلة نووية جديدة" نظرا لحجم المخاطر المترتبة على تسارعه وتنامي المنافسة الدولية عليه، موضحة أنه لا يمتلك مشاعر أو إدراكا إنسانيا، ووصفته بأنه يشبه "شخصاً مختلاً نفسيا" لافتقاره للضمير، كما أنه كل ما لديه هو المعرفة التى انتجتها البشرية في الماضي والحاضر.

وقالت رئيسة سلوفينيا، إن التبادل بين الجامعات المصرية والسلوفينية يكتسب اهمية بالغة بالنسبة للاجيال الشابة، لافتة إلى أن مصر عضو في الجامعة الاورومتوسطية وهي جامعة بين دول منطقة البحر المتوسط وهناك بالفعل تعاون قائم في هذا الاطار، معربة عن املها في الارتقاء بهذا التعاون الى مستويات اعلى ومناقشة مسألة المنح الدراسية .

وأضافت " اهم ما يمكن ان نفعله هو تبادل المعرفة وان نعمل من اجل مستقبل البشرية علينا ان نعمل على التبادل الثقافي ونتناول كذلك قضايا تغير المناخ "

وفي سياق آخر، تحدثت رئيسة سلوفينيا عن زيارتها الحالية إلى مصر، موضحة أنها ليست زيارتها الأولى، إذ سبق أن زارتها قبل 15 عامًا برفقة زوجها وابنها في رحلة سياحية، زارت خلالها أبرز المعالم السياحية المصرية، واحتفظت بذكريات رائعة عنها.

وأشارت إلى أن زيارتها الحالية شهدت زيارة المتحف المصري الكبير، وتشرفت بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمتحف، وكتبت عبارة أعربت فيها عن تقديرها لعرض مصر تراثها أمام العالم، قائلة: «أشكركم لعرض تراثكم أمام العالم، فهو عمل نبيل وهو الصواب بعينه».

رئيسة سلوفينيا العلاقات الاقتصادية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد