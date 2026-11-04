رئيسة سلوفينيا: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

وأعربت رئيس جمهورية سلوفينيا ناتاشا موسار عن تطلع بلادها لتعزيز الشراكة مع مصر في عدة مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبحث العلمي.

واعتبرت موسار، أن الذكاء الإصطناعي أصبح واقعا ولا يمكن ايقافه، أو عدم استخدامه، مشددة على ضرورة إيجاد وسيلة لتنظيمه.

وأشارت موسار، إلى أن الاتحاد الاوروبي ينظر إلى "الذكاء الاصطناعي" باعتباره رائدا في وضع الأطر التنظيمية، وهو ما يعد أحد الأسباب التى تجعل تطوير التكنولوجية لدينا أبطأ بسبب وجود هذه اللوائح، مضيفة أن شركات الذكاء الاصنطاعي الكبري نفسها أصبحت الآن تتطالب بالتنظيم لأنها تدرك حجم المخاطر.

وشبهت، رئيسة جمهورية سلوفينيا تقنيات الذكاء الاصطناعي بـ "قنبلة نووية جديدة" نظرا لحجم المخاطر المترتبة على تسارعه وتنامي المنافسة الدولية عليه، موضحة أنه لا يمتلك مشاعر أو إدراكا إنسانيا، ووصفته بأنه يشبه "شخصاً مختلاً نفسيا" لافتقاره للضمير، كما أنه كل ما لديه هو المعرفة التى انتجتها البشرية في الماضي والحاضر.

وقالت رئيسة سلوفينيا، إن التبادل بين الجامعات المصرية والسلوفينية يكتسب اهمية بالغة بالنسبة للاجيال الشابة، لافتة إلى أن مصر عضو في الجامعة الاورومتوسطية وهي جامعة بين دول منطقة البحر المتوسط وهناك بالفعل تعاون قائم في هذا الاطار، معربة عن املها في الارتقاء بهذا التعاون الى مستويات اعلى ومناقشة مسألة المنح الدراسية .

وأضافت " اهم ما يمكن ان نفعله هو تبادل المعرفة وان نعمل من اجل مستقبل البشرية علينا ان نعمل على التبادل الثقافي ونتناول كذلك قضايا تغير المناخ "

وفي سياق آخر، تحدثت رئيسة سلوفينيا عن زيارتها الحالية إلى مصر، موضحة أنها ليست زيارتها الأولى، إذ سبق أن زارتها قبل 15 عامًا برفقة زوجها وابنها في رحلة سياحية، زارت خلالها أبرز المعالم السياحية المصرية، واحتفظت بذكريات رائعة عنها.

وأشارت إلى أن زيارتها الحالية شهدت زيارة المتحف المصري الكبير، وتشرفت بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالمتحف، وكتبت عبارة أعربت فيها عن تقديرها لعرض مصر تراثها أمام العالم، قائلة: «أشكركم لعرض تراثكم أمام العالم، فهو عمل نبيل وهو الصواب بعينه».