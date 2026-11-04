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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الهلال الأحمر: إدخال 100 شاحنة مساعدات يومياً لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، استقبال الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدفعة السادسة والتسعين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن فرق الخدمات الإنسانية تواصل عملها الدؤوب لتقديم الدعم الشامل للمصابين والجرحى فور وصولهم، بالإضافة إلى توديع المتعافين العائدين إلى القطاع بعد استكمال رحلتهم العلاجية بنجاح.

إحصائيات يومية وتحديات إغاثية

وأوضح الدكتور «زايد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن الجهود المصرية مستمرة بلا توقف، حيث يتم استقبال نحو 150 فردًا يوميًا من المصابين والجرحى ومرافقيهم لتقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه يتم إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بالرغم من العراقيل والتعقيدات المستمرة التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، والتي تعيق سرعة تدفق المساعدات وتأخر استقبال المزيد من الحالات.

دعم نفسي متكامل وتواصل عائلي

وحول آلية استقبال المرضى، شدد «زايد» على الأهمية القصوى لفرق الدعم النفسي وإعادة الروابط الأسرية، حيث تبدأ مهامها فور وصول المصابين بإجراء اتصالات هاتفية لطمأنة عائلاتهم في غزة، كما يتم توفير الاحتياجات الأساسية من مياه ووجبات وملابس، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال وتقديم الألعاب لهم للتخفيف من آثار «اضطراب ما بعد الصدمة» الناتج عن الحرب، ومساعدتهم على التكيف مع بيئتهم الجديدة.

إشادة برلمانية وتقييم طبي فوري

وكشف رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء عن زيارة ميدانية أجرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لتفقد خط سير المساعدات والمخازن، حيث أشاد النواب بالدور الحيوي الذي يلعبه المتطوعون بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.

الهلال الاحمر غزة مساعدات

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