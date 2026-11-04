الاتحاد الإفريقي ينفي وجود خلافات بين رئيس المفوضية ونائبته ويؤكد انتظام التنسيق بينهما

نفى المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، نور محمود شيخ، ما تضمنه مقال نشرته منصة «أفريكا إنتليجنس» في 3 نوفمبر 2026، بشأن طبيعة علاقة العمل بين رئيس المفوضية محمود علي يوسف ونائبته سلمى مليكة حدادي، مؤكداً أن المقال قدم عرضاً مضللاً لعلاقتهما المهنية.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن رئيس المفوضية ونائبته تربطهما علاقة عمل وثيقة وبناءة، تقوم على الاحترام المتبادل وروح الفريق والالتزام المشترك بضمان حسن سير عمل المفوضية.

وأضاف أن المسؤولين يعقدان مشاورات أسبوعية لمراجعة القضايا المؤسسية وتنسيق الأولويات، بما يضمن اتساق العمل داخل المفوضية.

وأكد أن رئيس المفوضية ملتزم بمواصلة العمل الوثيق مع نائبته، بما يضمن اضطلاع كل منهما بالمهام الموكلة إليه، ودفع أولويات الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء .