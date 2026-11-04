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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته
تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته
ياسمين بدوي

نشرت مدرسة بإحدى الحضانات بالمنصورة عبر فيس بوك ، فيديو يوثق وجود "بطة " داخل حقيبة احدى التلاميذ مع الكتب.

وقالت المعلمة : بقالي 15 سنة عمري ما عدا عليا موقف زي ده اني الاقي طفل جايب بطة في الشنطة وهو جاي الحضانة ، كانت مفاجئة ، جاية افتح الشنطة عشان اشوف الواجب لاقيت البطة في وشي

وعلى جانب آخر ، نشرت مدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة ، على صفحتها الرسمية بفيس بوك ، قوائم بأسماء الطلاب المتجاوزين نسب الغياب بالصف الثاني بكالوريا.

وقالت المدرسة: تم تسليم كشوف غياب الصف الثانى الثانوى بكالوريا للجنة من الوزارة اليوم ، و"مفيش اعادة قيد لـ2 بكالوريا" ، ولن يسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات البكالوريا الدور الاول 

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام المدارس بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

وشدد محمد عبد اللطيف ، على أن الانضباط المدرسي والحفاظ على انتظام الطلاب داخل الفصول وإلتزامهم بنسب الحضور المقررة مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على ضرورة تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية بكل حسم.

التلاميذ مدرسة بطة

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