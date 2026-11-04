تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة وصل إلى 12 سفينة، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و817 شاحنة و202 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1537 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 8 سفن و7 آلاف طن بضائع و 500 شاحنة و 174 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و6 آلاف طن بضائع و317 شاحنة و 28 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا أربع سفن وهي ALCUIDIA EXPRESS ، دليلة ، والحرية2 و الحرية؛ بينما غادرته السفينتان POSEIDON EXPRESS و أمل؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 3827 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن "وهي الحسين، آور ، وآيلة وسينا" .