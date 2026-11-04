رسميًا.. رافاييل نادال مرشح للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ، موافقة مجلس إدارته على ترشيح أسطورة التنس رافاييل نادال للانضمام إلى مجلس إدارة النادي، في خطوة جديدة تعكس العلاقة القوية التي تجمع اللاعب السابق بالفريق الملكي.

رافاييل نادال مرشح للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد

وأوضح ريال مدريد، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، أن مجلس الإدارة قرر عرض تعيين نادال على الجمعية العامة للأعضاء للتصديق عليه، ليصبح عضوًا بمجلس الإدارة حال الموافقة على القرار.

ويحمل نادال، البالغ من العمر 40 عامًا، عضوية شرفية في ريال مدريد، كما يُعد أحد أبرز مشجعي النادي، وسبق أن عبّر في مناسبات عديدة عن ارتباطه بالفريق الملكي.

ويملك أسطورة التنس الإسبانية مسيرة استثنائية، بعدما حصد 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، إلى جانب ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، و5 ألقاب في كأس ديفيز مع منتخب إسبانيا، كما اعتلى صدارة التصنيف العالمي خلال مسيرته.

نص بيان ريال مدريد

قرر مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، عرض مقترح تعيين رافائيل نادال باريرا، العضو رقم 67,778 في النادي، كعضو جديد في مجلس الإدارة، وذلك للمصادقة عليه من قِبل الجمعية العمومية للأعضاء الممثلين.

يُعد رافائيل نادال، وهو عضو فخري في ريال مدريد، أحد أعظم الأساطير في تاريخ الرياضة، وأحد أكثر الرياضيين الإسبان تقديراً وشهرة على مستوى العالم.

إنه لمصدر فخر كبير لنادي ريال مدريد ولعائلة المدريديستا بأكملها أن تنضم شخصية بقامته، سواء من حيث إنجازاته الرياضية أو سماته الشخصية، وباعتباره أيقونة حقيقية للرياضة الإسبانية والعالمية، إلى مجلس إدارتنا، ليساهم من خلال هذا الموقع في حاضر النادي ومستقبله.

بفضل سجله الاستثنائي، الذي يتضمن 92 لقباً فردياً، و22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، وخمسة ألقاب في كأس ديفيس مع إسبانيا، بالإضافة إلى تصدره التصنيف العالمي للاعبي التنس، نجح رافائيل نادال في بناء مسيرة رياضية أسطورية.

ومع ذلك، فإن قيمته تتجاوز مجرد نجاحاته؛ فموهبته، وسعيه الدائم لتطوير ذاته، وقدرته على التضحية، وروحه التنافسية، وتواضعه، واحترامه للمنافسين وزملائه على حد سواء، والتزامه بمساعدة الآخرين، تجعل منه نموذجاً يُحتذى به، داخل ملاعب التنس وخارجها.

تُعد هذه القيم جزءاً جوهرياً من هوية نادي ريال مدريد؛ وقد جسّدها رافائيل نادال ودافع عنها طوال مسيرته الرياضية، ليصبح بذلك مصدر إلهام للملايين حول العالم.