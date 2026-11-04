الشعب قال كلمته.. ردود أفعال عالمية بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونجرس

عبر سياسيون وحكومات في جميع أنحاء العالم عن ردود فعل تجاه فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وهي نتيجة قد تكون لها تداعيات كبيرة على التجارة العالمية والأمن وأسعار الطاقة.

ردود أفعال عالمية بعد فوز الديمقراطيين

وقال رئيس الوزراء ​الإسباني بيدرو سانتشيز على منصة إكس:

"بالأمس، صوت الشعب الأمريكي ضد السياسات التي لا تؤدي إلا إلى إفقار الناس.. ‌ضد الكراهية.. ضد التمييز على أساس النوع.. ضد إنكار تغير المناخ وضد امتيازات النخب.. حدث ذلك في البرازيل.. وحدث للتو في الولايات المتحدة.. وسيحدث قريبا في إسبانيا".

وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره لوكالة رويترز: "هذه إشارة سياسية قوية على حدوث تغيير في مسار الناخبين الأمريكيين، تظهر الآن في الساحة السياسية الأمريكية أصوات أقرب ​إلينا مما يمثله الرئيس والإدارة، على سبيل المثال في قضايا المناخ والبيئة، وفي السياسة الخارجية وسياسة المساعدات الإنمائية."

وأيضا بيان ​وزارة الخارجية التايوانية، وجاء فيه: تواصل وزارة الشؤون الخارجية متابعة التطورات في الانتخابات النصفية الأمريكية عن كثب.. لطالما استرشدت ⁠سياسة بلدنا تجاه الولايات المتحدة بمبادئ عدم الانحياز، وبناء علاقات طيبة على نطاق واسع، والمشاركة الفعالة، ولطالما حظيت بدعم ثابت من ​الأحزاب في مجلس الكونجرس الأمريكي والسلطة التنفيذية".

وتابع: وانطلاقا من هذا الأساس، ستواصل وزارة الشؤون الخارجية تعميق التعاون الشامل مع الولايات المتحدة في ​مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والتجارة والتكنولوجيا والتعليم لضمان استمرار الكونجرس والحكومات المحلية في إعطاء الأولوية للعلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والقضايا ذات الاهتمام المشترك ودعمها".

وفي تصريحات صحفية قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن النتائج "ستدشن حقبة جديدة في العلاقات العالمية، سيطر الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ والنواب، وقال الشعب الأمريكي كلمته".

وكتبت ​نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستيل شالديموز على منصة إكس:"ليس لأن كل شيء سيتغير الآن نحو الأفضل، بل لأن ذلك قد يعود ​بالنفع على دعم أوكرانيا، والتحول الأخضر، والعلاقات مع بقية العالم، لكن على الاتحاد الأوروبي أن يواصل مساره نحو أن يصبح أقوى وأن يقف على قدميه. ‌وهذا ⁠أمر غير قابل للنقاش.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس على قناة سكاي المحلية: ستظل العلاقات اليونانية الأمريكية قوية، الولايات المتحدة هي حليفنا الاستراتيجي، وسيستمر هذا الأمر فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى وجميع الاتفاقيات الرئيسية.. لن يتأثر أي شيء بهذه النتيجة.. من الواضح أننا نحترم كل نتيجة؛ فالنتائج واضحة، علاوة على ذلك، ما يمكنني أن أقوله لكم هو أنه يبدو أن اللجان الرئيسية ستضم أفرادا تربطهم علاقات جيدة ​جدا بالحكومة اليونانية، وهذا أمر ​مهم للبلاد".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله: لننتظر النتائج النهائية.. إن نهج قيادة الحزب الديمقراطي تجاه العلاقات مع روسيا سلبي للغاية.. ولا جديد في ذلك، إن خطنا المبدئي والثابت فيما يتعلق بأوكرانيا، ​وكذلك سياستنا الخارجية بشكل عام، لا يستند إلى اعتبارات قصيرة الأجل، وبطبيعة الحال، لا يعتمد على ​تقلبات البارومتر السياسي ⁠في البلدان الأخرى.. وسنواصل عملنا وفقا لتوجيهات رئيس روسيا".

وقالت مينورو كيهارا أمين عام مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي دوري: بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات، فإن التحالف الياباني الأمريكي هو حجر الزاوية في سياسة طوكيو الخارجية والأمنية، ومع تزايد اضطراب الوضع الدولي وعدم اليقين المحيط به، فإن ⁠وجود تحالف ​قوي بين اليابان والولايات المتحدة أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية ​لطوكيو وللسلام والاستقرار في المجتمع الدولي".

وكتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على إكس: "قال الأمريكيون لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة.. إذا خانت حكومة الولايات المتحدة ​إرادة شعبها لخدمة دافعي الضرائب والمبتزين في الخارج سوف تعلم أن رفضنا يأتي مصحوبا بكابوس".